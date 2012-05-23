〔香港房地产〕当局出台二手住宅交易或租赁须订明实用面积规定,明年起生效

路透香港5月23日电---香港地产代理监管局向业界发出指引,由明年1月1日起,地产代理须在物业资料上提供实用面积,以保障消费者权益,并且将政府对一手住宅销售相关规管看齐.但有业界人士认为,这会增加地产代理的营运成本.

监管局表示,当局不时收到关于地产代理向客户提供的二手住宅物业,楼面面积资料欠清晰或有误导成份的投诉.公众对地产代理销售及出租二手住宅物业时,应提供更清晰的楼面面积资料,以保障消费者权益的需求亦与日俱增.

"随着政府推动立法规定一手住宅物业须划一采用实用面积,二手住宅物业最终也必须采用同一标准."监管局执业及考试委员会主席梁永祥表示.

新执业通告要求地产代理在向客户提供二手住宅物业楼面面积的资料时,必须先提供从差饷物业估价署或物业首次转让的买卖协议取得的实用面积资料.假如该物业实用面积并不能从估价署或首次协议中取得,则可提供物业的建筑面积或其他楼面面积资料.

本地主要物业代理行之一的利嘉阁总裁廖伟强表示,新措施将增加业界的营运成本.现时全港约有250万个地址纪录,而地产代理较常涉足到的私人住宅类别则有约110万户,以此推算,单是全面更新这110万户的实用面积资料,以每项物业查册费用9港元计,涉及的金额近1,000万港元,这尚未计算内部人手增加、电脑系统提升等.

不过,监管局认为,业界在遵从新的执业通告时,可能要更改电脑程式而增加成本,但该等成本是一次性的,况且当日后划一采用实用面积的一手住宅物业流入二手市场时,有关程式亦必然需要更改.

政府目前正着手立法规一手住宅销售条例,其中一项是统一标准,以"明码实价"订立销售单位面积须以住宅单位实用面积为基础,预计明年生效.

现时业界采用的建筑面积(即买家须分担屋苑的部份公共面积),因市场上对建筑面积并没有普遍采纳的定义,因而容易对消费者造成混淆.

香港最大的地产代理为美联集团(1200.HK)和中原地产,而美联持有另一家代理香港置业,而中原亦全资拥有利嘉阁. (完)