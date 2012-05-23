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货币新闻 | 2012年 5月 23日 星期三 11:21 BJT

〔香港新股〕蒙古铁矿商ALTAIN KHUDER计划IPO集资3亿美元--消息

路透悉尼/香港5月23日电---据一名熟知情况的人士周三对路透称,蒙古铁矿商ALTAIN KHUDER计划在香港IPO(首次公开发售)集资3亿美元.

据两名消息人士称,这家拥有蒙古西南部铁矿Tayan Nuur的企业,已经聘请美银(BAC.N)和麦格理(MQG.AX)负责IPO安排.而以该集资额计,ALTAIN KHUDER的企业估值约10亿美元.

路透尚未取得ALTAIN KHUDER公司方回应,而美银和麦格理则拒绝置评.(完)

--编译 雷美珍; 审校 丁淑琴

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