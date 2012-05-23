〔香港新股〕蒙古铁矿商ALTAIN KHUDER计划IPO集资3亿美元--消息

标题新闻：去年葡萄牙公共债务/GDP比率从前年的129%升至130.5%，接近130.6%的纪录高位-央行数据
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路透悉尼/香港5月23日电---据一名熟知情况的人士周三对路透称,蒙古铁矿商ALTAIN KHUDER计划在香港IPO(首次公开发售)集资3亿美元.
据两名消息人士称,这家拥有蒙古西南部铁矿Tayan Nuur的企业,已经聘请美银(BAC.N)和麦格理(MQG.AX)负责IPO安排.而以该集资额计,ALTAIN KHUDER的企业估值约10亿美元.
路透尚未取得ALTAIN KHUDER公司方回应,而美银和麦格理则拒绝置评.(完)
--编译 雷美珍; 审校 丁淑琴
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路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。