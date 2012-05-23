〔投行观点〕今年下半年亚洲货币和股市料将恢复上行--瑞信私人银行

路透香港5月23日电---瑞信CSGN.VX旗下私人银行部门的报告称,基于希腊不退出经济与货币联盟及危机得到控制的核心情景,预计在今年下半年风险偏好回归正常时,亚洲货币和股市将恢复上行.

由瑞信私人银行亚太区研究主管范卓云及其团队撰写的报告并称,基于股利贴现模型的12个月指数目标表明,今后12个月亚洲股市的加权平均上行空间为26%.而该行给出恒生指数.HSI的12个月目标为23,500点,恒生国企指数.HSCE目标为13,000点.

恒生指数周三午盘初段跌1.88%,报18,680.54点;恒生国指跌逾2%,报9,502.67点.

报告指出,亚洲股市目前12个月远期市盈率为10倍,低于10年历史均值1.1个标准差;市帐率为1.5倍,2012和2013年预估每股收益增长率分别为12.5%和14.4%,风险回报状况具备吸引力.

"在市场进一步走弱之时,我们将寻求战略性投资的入场点."报告称,该行已转向更具防御性股票策略,专注于国内需求主题和高收益股票,以缓解全球不确定性.

该行推荐高收益率股票是腾飞集团(AEMN.SI)、中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)、 ComfortDelGro Corp Ltd (CMDG.SI)、中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)、吉宝集团(KPLM.SI)、M1 Ltd (MONE.SI)、澳洲国民银行(NAB.AX)、Siam Cement (SCC.BK)和台积电(2330.TW).(完)