香港已公布经济指标--2012/5/23

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年4月 综合消费物价指数(CPI) +4.7* +4.9 +4.6 2012年4月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.2* +4.3 +5.0 2012年3月 零售值 +17.3 +15.6 +26.2 2012年3月 零售量 +13.4 +10.1 +20.2 2012年第一季 本地生产总值(GDP) +0.4 +3.0 +7.6 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年2-4月 12年1-3月 11年12月-12年2月 3.3% 3.4% 3.4% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年3月 贸易赤字/盈余 -43.875 -45.786 -40.083 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。