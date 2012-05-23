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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 14:28 BJT

〔投行观点〕高盛将保利协鑫降级至"中性",目标价下调至1.8港元

路透香港5月23日电---投行高盛的报告称,将中国最大多晶硅生产商--保利协鑫(3800.HK)的投资评级由"买入"降至"中性",目标价亦下调36%至每股1.8港元.

报告称,该行相信多晶硅行业尚未到达周期底部.尽管第三季度中国的需求出现改善,本土产品价格仍大幅低于国际市场价格,显示出进一步降价压力,也令该行对于2012/13年的多晶硅价格更为看淡.

保利协鑫周三午盘中段跌逾2%,报1.68港元;该股在过去一个月累计跌约20%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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