〔投行观点〕高盛将保利协鑫降级至"中性",目标价下调至1.8港元

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透香港5月23日电---投行高盛的报告称,将中国最大多晶硅生产商--保利协鑫(3800.HK)的投资评级由"买入"降至"中性",目标价亦下调36%至每股1.8港元.
报告称,该行相信多晶硅行业尚未到达周期底部.尽管第三季度中国的需求出现改善,本土产品价格仍大幅低于国际市场价格,显示出进一步降价压力,也令该行对于2012/13年的多晶硅价格更为看淡.
保利协鑫周三午盘中段跌逾2%,报1.68港元;该股在过去一个月累计跌约20%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。