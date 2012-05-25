〔香港个股〕阿里巴巴股份暂停买卖,今天将就私有化建议进行表决

阿里巴巴集团提出按每股13.5港元的价格,收购余下27.03%其和一致行动人士尚未持有的阿里巴巴股份,并拟在私有化后将阿里巴巴自联交所除牌.

根据规定,阿里巴巴须在私有化的法院会议中取得不少于75%的计划股份价值的计划股东人数的大多数,以投票方式批准,并在之后的特别股东会上,获不少于四分之三的股东投票赞成方可获通过.