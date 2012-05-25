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货币新闻 | 2012年 5月 25日 星期五 09:00 BJT

〔香港个股〕阿里巴巴股份暂停买卖,今天将就私有化建议进行表决

路透香港5月25日电---香港联交所表示,中国最大的B2B电子商贸网站--阿里巴巴网络有限公司1688.HK周五暂停股份买卖.阿里巴巴今天将就其私有化建议,召开法院会议和特别股东大会.

阿里巴巴集团提出按每股13.5港元的价格,收购余下27.03%其和一致行动人士尚未持有的阿里巴巴股份,并拟在私有化后将阿里巴巴自联交所除牌.

根据规定,阿里巴巴须在私有化的法院会议中取得不少于75%的计划股份价值的计划股东人数的大多数,以投票方式批准,并在之后的特别股东会上,获不少于四分之三的股东投票赞成方可获通过.

阿里巴巴周四收报13.42港元.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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