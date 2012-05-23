〔离岸人民币〕香港与伦敦跨市场银行同业融资活动将扩大--金管局

路透香港5月23日电---香港与伦敦推动离岸人民币业务发展合作小组周二召开首次会议,将扩大香港与伦敦之间的跨市场银行同业融资活动,并发展更为完善的定价基准及债券指数,提高人民币产品的流动性.

香港金管局提供的新闻稿显示,英国财政大臣欧思邦与金管局总裁陈德霖今年1月宣布成立一个由私营机构代表组成的香港与伦敦合作小组(合作小组),促进两地在推动人民币国际使用的合作.

中国银行、巴克莱银行、德意志银行、汇丰银行、摩根大通、苏格兰皇家银行及渣打银行参与是次会议.

会议指出,国际市场的人民币资金主要来自人民币贸易结算业务,持续扩充这方面的业务将为香港及伦敦的人民币资金池提供重要动力.将进一步加强为有意在与中国内地贸易往来中使用人民币结算的企业提供支援.

此外,更好利用香港人民币即时支付结算系统延长运作时间的安排,并扩大香港与伦敦之间的跨市场银行同业融资活动.金管局将于6月25日起延长人民币即时支付结算系统的交易时间至晚上11:30.

作为会议重要成果的是汇丰宣布推出欧元、英镑、港币、新加坡元、加拿大元和墨西哥披索六种与CNH直接兑换的货币对,而渣打银行则宣布其人民币欧洲商业票据发行总数超过10亿元人民币,成为伦敦最大的人民币欧洲商业票据发行商.

该合作小组将于2012年秋季在伦敦召开第二次会议.(完)