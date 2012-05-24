〔香港个股〕华人置业称澳门起诉主席刘銮雄触犯行贿及洗黑钱罪

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月24日电---香港地产投资公司--华人置业集团(0127.HK)公告称,澳门刑事起诉法庭已在预审程序中,正式受理检察官就收购澳门土地,对公司主席刘銮雄提出触犯行贿及清洗黑钱罪的控诉.
华置周三晚的公告指出,由于澳门当局驳回刘銮雄基于证据不足而撤销该控诉的要求,因此该案件将在适时移交澳门初级法院审理.
涉案的土地交易,是澳门(乙+水)仔伟龙马路接邻澳门国际机场的五幅土地的批地,目前由华置发展名为"御海.南湾"的高档住宅项目.此前,澳门门终审法院审讯前运输工务司司长欧文龙贪污案,指欧文龙在收受2,000万港元款项后,批出土地予刘銮雄等人.[ID:nSH0102641]
华置周三收报9.82港元,过去一个月下跌9.5%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。