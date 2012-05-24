〔香港个股〕华人置业称澳门起诉主席刘銮雄触犯行贿及洗黑钱罪

路透香港5月24日电---香港地产投资公司--华人置业集团(0127.HK)公告称,澳门刑事起诉法庭已在预审程序中,正式受理检察官就收购澳门土地,对公司主席刘銮雄提出触犯行贿及清洗黑钱罪的控诉.

华置周三晚的公告指出,由于澳门当局驳回刘銮雄基于证据不足而撤销该控诉的要求,因此该案件将在适时移交澳门初级法院审理.

涉案的土地交易,是澳门(乙+水)仔伟龙马路接邻澳门国际机场的五幅土地的批地,目前由华置发展名为"御海.南湾"的高档住宅项目.此前,澳门门终审法院审讯前运输工务司司长欧文龙贪污案,指欧文龙在收受2,000万港元款项后,批出土地予刘銮雄等人.[ID:nSH0102641]

华置周三收报9.82港元,过去一个月下跌9.5%.(完)

浏览华人置业其他新闻,请点选[0127.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)