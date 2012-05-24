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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 08:20 BJT

〔中港个股〕神华能源称启动收购母公司煤制油和煤炭资产的工作

路透香港5月24日电---中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司(1088.HK)(601088.SS)宣布,决定启动收购母公司神华集团旗下煤制油化工及煤炭资产,目前正进行前期工作.

神华能源的声明称,收购范围将包括神华集团公司全资子公司中国神华煤制油化工有限公司,及控股子公司陕西神延煤炭有限责任公司的股权或资产.经初步测算,神华集团所持有上述拟收购范围内公司的股权比例,占神华能源截至去年12月底止股东权益的比率低于7%;而所占净利比率低于4%.

公司表示,计划以其A股首次公开发行(IPO)募集的资本支付,如有不足将以自有资金解决.

神华能源A股于2007年10月上市,当时募资总额达665.82亿元人民币,破了A股集资金额的纪录.

神华能源H股周三收报28.1港元,其A股则报25.93元人民币.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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