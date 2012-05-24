〔中港个股〕神华能源称启动收购母公司煤制油和煤炭资产的工作

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月24日电---中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司(1088.HK)(601088.SS)宣布,决定启动收购母公司神华集团旗下煤制油化工及煤炭资产,目前正进行前期工作.
神华能源的声明称,收购范围将包括神华集团公司全资子公司中国神华煤制油化工有限公司,及控股子公司陕西神延煤炭有限责任公司的股权或资产.经初步测算,神华集团所持有上述拟收购范围内公司的股权比例,占神华能源截至去年12月底止股东权益的比率低于7%;而所占净利比率低于4%.
公司表示,计划以其A股首次公开发行(IPO)募集的资本支付,如有不足将以自有资金解决.
神华能源A股于2007年10月上市,当时募资总额达665.82亿元人民币,破了A股集资金额的纪录.
神华能源H股周三收报28.1港元,其A股则报25.93元人民币.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。