《香港报摘》--经济日报5月24日

* 要闻版头条:

--市场对任何显露希腊"脱欧"(脱离欧盟)迹象犹如惊弓之鸟,港股昨延续弱势;投资界认为,恒生指数.HSI走势将下试18,300点支持位.

* 其他:

--筹划长达20年的恒基地产(0012.HK)元朗南生围大型项目重新上马,将向城规重新提交申请,新方案维持兴建330万平方尺楼面,集中兴建低密度洋房,并崭新采用在水面上兴建房屋概念,将成为元朗最大型住宅发展项目.

--股市持续不济、不少新股的上市大计亦更加审慎.昨天截止招股的永达汽车(新上市编号"3369")公开发售传不足额,但公司暂未打退堂鼓,惟最终取决于今天截止的国际配售反应;复星医药亦拟至下半年才上市集资.

--银行公会早前已提交开放本港个人人民币业务的建议予金管局,金管局副总裁余伟文表示,已与人民银行开始有关商讨,须与业界和人行商讨后才有最终定案.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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