《香港报摘》--经济日报5月24日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--市场对任何显露希腊"脱欧"(脱离欧盟)迹象犹如惊弓之鸟,港股昨延续弱势;投资界认为,恒生指数.HSI走势将下试18,300点支持位.
* 其他:
--筹划长达20年的恒基地产(0012.HK)元朗南生围大型项目重新上马,将向城规重新提交申请,新方案维持兴建330万平方尺楼面,集中兴建低密度洋房,并崭新采用在水面上兴建房屋概念,将成为元朗最大型住宅发展项目.
--股市持续不济、不少新股的上市大计亦更加审慎.昨天截止招股的永达汽车(新上市编号"3369")公开发售传不足额,但公司暂未打退堂鼓,惟最终取决于今天截止的国际配售反应;复星医药亦拟至下半年才上市集资.
--银行公会早前已提交开放本港个人人民币业务的建议予金管局,金管局副总裁余伟文表示,已与人民银行开始有关商讨,须与业界和人行商讨后才有最终定案.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。