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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月24日

路透香港5月24日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7644港元HKD=)

  美国股市周三尾盘转跌为升,升势持续至收盘,道琼工业指数.DJI收跌6.66点,或0.05%,至12,496.15点;因材料股大涨提振标普500指数,且苹果(AAPL.O)股价上涨提振Nasdaq指数.[ID:nSB1565228]


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  183.260   -0.11      35399            14.229      -0.36
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.320   -2.18     163828             3.205      -0.46
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.680   -0.27     208128            81.806      -0.12
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   34.480   -1.26     175408            17.848       0.17
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  130.300   -0.30      24657            10.117      -0.23
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   91.520    0.34      65220             7.106       0.08
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   40.550   -1.24     447678            62.969       0.35
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   46.890   -0.89      30802             3.641       0.30
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   14.930    0.40     261761            11.592      -0.58
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.590   -2.24     104752            12.881       0.32
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   24.780    0.24      44379             4.810      -1.43
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   20.870   -1.60       8647             3.241      -0.28
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   14.770   -1.99       6485             1.147     -50.14
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.070   -3.27      52298             0.321      -4.05 (完)

  --整理 梁慧仪

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