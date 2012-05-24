《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月24日

路透香港5月24日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7644港元HKD=) 美国股市周三尾盘转跌为升,升势持续至收盘,道琼工业指数.DJI收跌6.66点,或0.05%,至12,496.15点;因材料股大涨提振标普500指数,且苹果( AAPL.O )股价上涨提振Nasdaq指数.[ID:nSB1565228] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 183.260 -0.11 35399 14.229 -0.36 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.320 -2.18 163828 3.205 -0.46 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 52.680 -0.27 208128 81.806 -0.12 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 34.480 -1.26 175408 17.848 0.17 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 130.300 -0.30 24657 10.117 -0.23 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 91.520 0.34 65220 7.106 0.08 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 40.550 -1.24 447678 62.969 0.35 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 46.890 -0.89 30802 3.641 0.30 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 14.930 0.40 261761 11.592 -0.58 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 16.590 -2.24 104752 12.881 0.32 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 24.780 0.24 44379 4.810 -1.43 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 20.870 -1.60 8647 3.241 -0.28 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 14.770 -1.99 6485 1.147 -50.14 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.070 -3.27 52298 0.321 -4.05 (完) --整理 梁慧仪