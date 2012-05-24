《香港报摘》--信报5月24日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--澳门前运输工务司司长欧文龙贪污案,虽然仍等待宣判裁决,但另一轮审讯即将展开,原本是证人之一的华人置业(0127.HK)主席刘銮雄,涉嫌行贿及洗黑钱,顿时变为被告.
* 其他:
--全球最大的无线电话及电子学习产品生产商伟易达集团(0303.HK)公布,截至今年3月底止虽然收入连续两年创历史新高,但是纯利下跌5%至1.9亿美元,因生产成本上升,及电讯产品的收入减少.
--中国大冶有色金属(0661.HK)近日完成向母公司收购上游矿山资产,公司主席张麟表示,公司将继续在全球范围寻找铜矿等资源,母公司资产亦会择机注入,预计随两座矿山明年投产,至明年底公司产能可增50%.
--港交所(0388.HK)最快今年第三季开设收市后期货交易时段(俗称"期货夜市"),去年的谘询总结获四分之三的回应者支持,但个别华资经纪组织的反对声音却没有停止,并透过立法会议员向政府施压.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。