《香港报摘》--信报5月24日

* 要闻版头条:

--澳门前运输工务司司长欧文龙贪污案,虽然仍等待宣判裁决,但另一轮审讯即将展开,原本是证人之一的华人置业(0127.HK)主席刘銮雄,涉嫌行贿及洗黑钱,顿时变为被告.

* 其他:

--全球最大的无线电话及电子学习产品生产商伟易达集团(0303.HK)公布,截至今年3月底止虽然收入连续两年创历史新高,但是纯利下跌5%至1.9亿美元,因生产成本上升,及电讯产品的收入减少.

--中国大冶有色金属(0661.HK)近日完成向母公司收购上游矿山资产,公司主席张麟表示,公司将继续在全球范围寻找铜矿等资源,母公司资产亦会择机注入,预计随两座矿山明年投产,至明年底公司产能可增50%.

--港交所(0388.HK)最快今年第三季开设收市后期货交易时段(俗称"期货夜市"),去年的谘询总结获四分之三的回应者支持,但个别华资经纪组织的反对声音却没有停止,并透过立法会议员向政府施压.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]