《香港报摘》--其他报纸重要消息5月24日

* 明报:

--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)香港区总裁冯婉眉表示,该行下调人民币今年升值预测,由3%降至低于2%.有市场人士认为,外围经济不稳,令新兴市场货币大幅贬值,但由于中央希望人民币汇率保持平稳,预计人民币今年仍会有升值空间.

--博士蛙控股(1698.HK)公布,委任诚丰会计师事务所作为新核数师,填补3月中时德勤辞任后的空缺,惟集团仍未公布其全年业绩,继续停牌.

* 星岛日报:

--银行界热切期望监管当局能放宽人币个人业务.金融管理局副总裁余伟文表示,该局除就此继续与业界商议,以得出一个长远有利香港的方案外,亦已代表业界与人行开始了有关讨论,冀尽快完成商讨.

--有不知名买家于周三(23日)斥近10亿港元,以每股4.1港元,购入约2.4亿股中国燃气(0384.HK)(占已发行股本约5.4%).消息人士透露,早于中新财团(中石化(0386.HK)(600028.SS)和新奥(2688.HK))提出收购之时,北控集团已主动接触中石化,拟逼走新奥,但遭中石化拒绝.

* 苹果日报:

--华人置业集团(0127.HK)发公告指,主席刘銮雄被澳门检查院以行贿及洗黑钱罪.报导引述"澳门日报"称另一商人罗杰承亦同时被控.

* 东方日报:

--中国儿童护理用品生产商--青蛙王子(1259.HK)董事长兼行政总裁李振辉表示,今年首四个月的同店销售录得双位数字增长,表现符合预期.虽然内地经济增长有放缓之势,但他指有信心全年的同店销售目标可维持双位数字增长.

--熔盛重工(1101.HK)总裁陈强透露,今年至今仍未有新签定单,不过强调今年首季经营情况同比略有改善,更称相信行业最低谷时间已过去,下半年情况将会较上半年好.

* 文汇报:

--市传政府下月将再发行通胀挂钩债券(iBond).财库局局长陈家强指,整个债券计划的平均利息开支预计约为3%,投资收益足以支付相关的发债利息开支,政府无需补贴以支付通胀挂钩债券的利息.

--中国外运(0598.HK)表示,旗下银河国际货运航空公司的董事会已批准对银河航空进行清算的计划,因该公司持续亏损,同时航空货运市场前景不佳.

* 大公报:

--佳兆业(1638.HK)副主席兼执行董事谭礼宁表示,截至4月底,公司的合约销售金额为37亿元人民币,仅达全年销售目标165亿元人民币的22%,但销售速度符合预期,因上半年销售一般较慢,尤其是东北地区的去化率较低,故有信心达全年目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 乔艳红

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