《香港重要政经日程》--5月24日-5月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
=====================今日香港主要政经消息==========================
5月24日(周四)
-- 公布4月份出入口数据.
-- 金山软件(3888.HK)公布首季业绩.
-- 太平洋恩利(1174.HK)公布中期业绩.
--09:00 中国东方集团(0581.HK)股东周年大会.
--09:30 北京金隅(2009.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 中国国航(0753.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 稻香(0573.HK)股东周年大会.
--10:00 Mongolian Mining(0975.HK)股东周年大会.
--10:00 联合水泥(1312.HK)股东周年大会.
--14:30 广南集团(1203.HK)股东周年大会.
*--14:30 财政司司长曾俊华出席电动车和充电站揭幕仪式.
--15:00 建业地产(0832.HK)股东周年大会.
--15:00 中国地板(2083.HK)股东周年大会.
--15:00 冠捷科技(0903.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
5月25日(周五)
-- 佐丹奴(0709.HK)公布首季业绩.
-- 国美电器(0493.HK)公布首季业绩.
-- I.T.(0999.HK)公布全年业绩.
-- 网龙(0777.HK)公布首季业绩.
--09:00 中兴通讯(0763.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 中煤能源(1898.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 21控股(1003.HK)股东周年大会.
--09:30 阿里巴巴1688.HK股东特别大会.
--09:30 中国神华(1088.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 安徽皖通高速公路(0995.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 好孩子(1086.HK)股东周年大会.
--10:00 安东油田(3337.HK)在中国举行股东周年大会.
--11:00 华人置业(0127.HK)股东周年大会.
--11:00 广州富力地产(2777.HK)在中国举行股东周年大会.
--12:00 城市电讯(1137.HK)股东特别大会.
--12:00 和记黄埔0013.HK股东周年大会.
--12:00 美联集团(1200.HK)股东周年大会.
--14:30 亚洲水泥(0743.HK)股东周年大会.
--14:30 台泥国际(1136.HK)股东周年大会.
--14:45 长江实业(0001.HK)股东周年大会.
--15:00 上海实业控股(0363.HK)股东周年大会.
--15:30 华润创业(0291.HK)股东周年大会.
--16:00 中海油(0883.HK)股东周年大会.
*--16:30 I.T.(0999.HK)全年业绩记者会.
5月28日(周一)
-- 利信达(0738.HK)公布全年业绩.
-- 明丰珠宝(0860.HK)公布中期业绩.
-- 康师傅(0322.HK)公布首季业绩.
--09:00 三林环球3938.HK股东特别大会.
--09:00 紫金矿业(2899.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 京客隆(0814.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 建滔化工(0148.HK)股东周年大会.
--10:00 保利协鑫(3800.HK)股东周年大会.
--10:00 深高速(0548.HK)在中国举行股东周年大会.
--11:00 中国长远(0110.HK)股东周年大会.
--11:00 建滔积层板(1888.HK)股东周年大会.
--11:00 中国海淀(0256.HK)股东周年大会.
--11:00 中国镍资源(2889.HK)股东特别大会.
--14:30 克莉丝汀(1210.HK)股东周年大会.
--14:30 西部水泥(2233.HK)股东周年大会.
--15:00 中国建筑国际(3311.HK)股东周年大会.
--15:00 广豪国际(0844.HK)股东周年大会.
5月29日(周二)
-- 亚洲零售业大会(至31日).
-- 新威国际(0058.HK)公布中期业绩.
-- 奥思集团(1161.HK)公布中期业绩.
--09:00 招金矿业(1818.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 魏桥纺织(2698.HK)在中国举行股东周年大会.
--08:00 阳光油砂(2012.HK)股东周年大会.
--09:00 上海电气(2727.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 鞍钢(0347.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 灵宝黄金(3330.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 北人印刷(0187.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 Allied Overseas Ltd(0593.HK)股东周年大会.
--10:00 海尔电器(1169.HK)股东周年大会.
--10:00 信义玻璃(0868.HK)股东周年大会.
--10:30 百丽国际(1880.HK)股东周年大会.
--10:03 周生生(0116.HK)股东周年大会.
--11:15 利信达(0738.HK)全年业绩记者会.
--14:00 华讯(0833.HK)股东周年大会.
--14:00 中银香港(2388.HK)股东周年大会.
--15:00 中国自动化(0569.HK)股东周年大会.
--15:30 恒盛地产(0845.HK)股东周年大会.
--15:30 有线宽频(1097.HK)股东周年大会.
*5月30日(周三)
-- 永达汽车(3669.HK)首日挂牌.
-- 耀科国际(0143.HK)公布中期业绩.
-- 华丰集团(0364.HK)公布中期业绩.
-- 星谦化工(0640.HK)公布中期业绩.
-- 世界华文媒体(0685.HK)公布全年业绩.
-- 博富临置业(0225.HK)公布中期业绩.
-- 宝胜国际(3813.HK)公布中期业绩.
-- 山东威高(1066.HK)公布首季业绩.
-- 谢瑞麟珠宝(0417.HK)公布全年业绩.
-- 裕元集团(0551.HK)公布中期业绩.
--09:00 招商银行(3968.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 中国银行(3988.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 中国东方集团(0581.HK)股东特别大会.
--10:00 中信银行(0998.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:30 九龙仓(0004.HK)股东周年大会.
--10:30 新濠国际(0200.HK)股东周年大会.
--10:30 五矿资源(1208.HK)股东周年大会.
--11:00 北京建设(0925.HK)股东特别大会.
--11:00 富豪酒店(0078.HK)股东周年大会.
--11:00 保利香港(0119.HK)股东周年大会.
--11:00 中国电信(0728.HK)股东周年大会.
--11:30 嘉华国际(0173.HK)股东周年大会.
--11:45 百利保(0617.HK)股东周年大会.
--12:30 世纪城市(0355.HK)股东周年大会.
--13:30 中国南车(1766.HK)在中国举行股东周年大会.
--15:00 中国海外发展(0688.HK)股东周年大会.
--16:15 中国海外宏洋(0081.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。