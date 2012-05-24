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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 09:16 BJT

《香港重要政经日程》--5月24日-5月30日

=====================今日香港主要政经消息==========================

5月24日(周四)

-- 公布4月份出入口数据.

-- 金山软件(3888.HK)公布首季业绩.

-- 太平洋恩利(1174.HK)公布中期业绩.

--09:00 中国东方集团(0581.HK)股东周年大会.

--09:30 北京金隅(2009.HK)在中国举行股东周年大会.

--10:00 中国国航(0753.HK)在中国举行股东周年大会.

--10:00 稻香(0573.HK)股东周年大会.

--10:00 Mongolian Mining(0975.HK)股东周年大会.

--10:00 联合水泥(1312.HK)股东周年大会.

--14:30 广南集团(1203.HK)股东周年大会.

*--14:30 财政司司长曾俊华出席电动车和充电站揭幕仪式.

--15:00 建业地产(0832.HK)股东周年大会.

--15:00 中国地板(2083.HK)股东周年大会.

--15:00 冠捷科技(0903.HK)股东周年大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

5月25日(周五)

-- 佐丹奴(0709.HK)公布首季业绩.

-- 国美电器(0493.HK)公布首季业绩.

-- I.T.(0999.HK)公布全年业绩.

-- 网龙(0777.HK)公布首季业绩.

--09:00 中兴通讯(0763.HK)在中国举行股东周年大会.

--09:00 中煤能源(1898.HK)在中国举行股东周年大会.

--09:30 21控股(1003.HK)股东周年大会.

--09:30 阿里巴巴1688.HK股东特别大会.

--09:30 中国神华(1088.HK)在中国举行股东周年大会.

--10:00 安徽皖通高速公路(0995.HK)在中国举行股东周年大会.

--10:00 好孩子(1086.HK)股东周年大会.

--10:00 安东油田(3337.HK)在中国举行股东周年大会.

--11:00 华人置业(0127.HK)股东周年大会.

--11:00 广州富力地产(2777.HK)在中国举行股东周年大会.

--12:00 城市电讯(1137.HK)股东特别大会.

--12:00 和记黄埔0013.HK股东周年大会.

--12:00 美联集团(1200.HK)股东周年大会.

--14:30 亚洲水泥(0743.HK)股东周年大会.

--14:30 台泥国际(1136.HK)股东周年大会.

--14:45 长江实业(0001.HK)股东周年大会.

--15:00 上海实业控股(0363.HK)股东周年大会.

--15:30 华润创业(0291.HK)股东周年大会.

--16:00 中海油(0883.HK)股东周年大会.

*--16:30 I.T.(0999.HK)全年业绩记者会.

5月28日(周一)

-- 利信达(0738.HK)公布全年业绩.

-- 明丰珠宝(0860.HK)公布中期业绩.

-- 康师傅(0322.HK)公布首季业绩.

--09:00 三林环球3938.HK股东特别大会.

--09:00 紫金矿业(2899.HK)在中国举行股东周年大会.

--09:00 京客隆(0814.HK)在中国举行股东周年大会.

--09:30 建滔化工(0148.HK)股东周年大会.

--10:00 保利协鑫(3800.HK)股东周年大会.

--10:00 深高速(0548.HK)在中国举行股东周年大会.

--11:00 中国长远(0110.HK)股东周年大会.

--11:00 建滔积层板(1888.HK)股东周年大会.

--11:00 中国海淀(0256.HK)股东周年大会.

--11:00 中国镍资源(2889.HK)股东特别大会.

--14:30 克莉丝汀(1210.HK)股东周年大会.

--14:30 西部水泥(2233.HK)股东周年大会.

--15:00 中国建筑国际(3311.HK)股东周年大会.

--15:00 广豪国际(0844.HK)股东周年大会.

5月29日(周二)

-- 亚洲零售业大会(至31日).

-- 新威国际(0058.HK)公布中期业绩.

-- 奥思集团(1161.HK)公布中期业绩.

--09:00 招金矿业(1818.HK)在中国举行股东周年大会.

--09:00 魏桥纺织(2698.HK)在中国举行股东周年大会.

--08:00 阳光油砂(2012.HK)股东周年大会.

--09:00 上海电气(2727.HK)在中国举行股东周年大会.

--09:00 鞍钢(0347.HK)在中国举行股东周年大会.

--09:00 灵宝黄金(3330.HK)在中国举行股东周年大会.

--09:00 北人印刷(0187.HK)在中国举行股东周年大会.

--10:00 Allied Overseas Ltd(0593.HK)股东周年大会.

--10:00 海尔电器(1169.HK)股东周年大会.

--10:00 信义玻璃(0868.HK)股东周年大会.

--10:30 百丽国际(1880.HK)股东周年大会.

--10:03 周生生(0116.HK)股东周年大会.

--11:15 利信达(0738.HK)全年业绩记者会.

--14:00 华讯(0833.HK)股东周年大会.

--14:00 中银香港(2388.HK)股东周年大会.

--15:00 中国自动化(0569.HK)股东周年大会.

--15:30 恒盛地产(0845.HK)股东周年大会.

--15:30 有线宽频(1097.HK)股东周年大会.

*5月30日(周三)

-- 永达汽车(3669.HK)首日挂牌.

-- 耀科国际(0143.HK)公布中期业绩.

-- 华丰集团(0364.HK)公布中期业绩.

-- 星谦化工(0640.HK)公布中期业绩.

-- 世界华文媒体(0685.HK)公布全年业绩.

-- 博富临置业(0225.HK)公布中期业绩.

-- 宝胜国际(3813.HK)公布中期业绩.

-- 山东威高(1066.HK)公布首季业绩.

-- 谢瑞麟珠宝(0417.HK)公布全年业绩.

-- 裕元集团(0551.HK)公布中期业绩.

--09:00 招商银行(3968.HK)在中国举行股东周年大会.

--09:30 中国银行(3988.HK)在中国举行股东周年大会.

--09:30 中国东方集团(0581.HK)股东特别大会.

--10:00 中信银行(0998.HK)在中国举行股东周年大会.

--10:30 九龙仓(0004.HK)股东周年大会.

--10:30 新濠国际(0200.HK)股东周年大会.

--10:30 五矿资源(1208.HK)股东周年大会.

--11:00 北京建设(0925.HK)股东特别大会.

--11:00 富豪酒店(0078.HK)股东周年大会.

--11:00 保利香港(0119.HK)股东周年大会.

--11:00 中国电信(0728.HK)股东周年大会.

--11:30 嘉华国际(0173.HK)股东周年大会.

--11:45 百利保(0617.HK)股东周年大会.

--12:30 世纪城市(0355.HK)股东周年大会.

--13:30 中国南车(1766.HK)在中国举行股东周年大会.

--15:00 中国海外发展(0688.HK)股东周年大会.

--16:15 中国海外宏洋(0081.HK)股东周年大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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