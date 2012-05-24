〔香港个股〕华人置业暂停股份买卖--联交所

路透香港5月24日电---香港联交所表示,地产投资公司--华人置业集团(0127.HK)周四暂停股份买卖.此前该公司公告称,澳门当局将起诉公司主席刘銮雄触犯行贿及洗黑钱罪.

华置周三晚的公告指出,澳门刑事起诉法庭已在预审程序中,正式受理检察官就收购澳门(乙+水)仔伟龙马路接邻澳门国际机场的五幅土地(现时由华置发展名为"御海.南湾"的高档住宅项目),对刘銮雄提出触犯行贿及清洗黑钱罪的控诉.由于澳门当局驳回刘銮雄基于证据不足而撤销该控诉的要求,因此该案件将在适时移交澳门初级法院审理.[ID:nSH0105637]

华人置业股份周三收报9.82港元,过去一个月累计跌幅接近10%.(完)