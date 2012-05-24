〔香港个股〕华人置业暂停股份买卖--联交所

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港5月24日电---香港联交所表示,地产投资公司--华人置业集团(0127.HK)周四暂停股份买卖.此前该公司公告称,澳门当局将起诉公司主席刘銮雄触犯行贿及洗黑钱罪.
华置周三晚的公告指出,澳门刑事起诉法庭已在预审程序中,正式受理检察官就收购澳门(乙+水)仔伟龙马路接邻澳门国际机场的五幅土地(现时由华置发展名为"御海.南湾"的高档住宅项目),对刘銮雄提出触犯行贿及清洗黑钱罪的控诉.由于澳门当局驳回刘銮雄基于证据不足而撤销该控诉的要求,因此该案件将在适时移交澳门初级法院审理.[ID:nSH0105637]
华人置业股份周三收报9.82港元,过去一个月累计跌幅接近10%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。