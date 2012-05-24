〔港报社评〕泛民莫拖重组,梁振英须释民疑--经济日报5月24日

候任特首梁振英撰文斥泛民拉布阻政府架构重组,泛民抨此是向立会施压,令府会有陷入政治泥淖之势.此很可能是双方都谋向对方施下马威,惟市民关切的是府会为民办实事,泛民不应拉布,梁振英亦须为民释除改组疑虑.

梁振英政府还有一个多月便上任,正急于催促立会通过其政府架构重组建议,组成五司十四局,惟泛民已表示会在会议上尽量提问和修订.对此,梁振英撰文质疑议员拉布对市民没有好处,却惹来更大反击.双方高姿态对峙,令市民忧虑审议替补机制时,纯政治拉扯的拉布战将会重演.

议员审议有其理由,梁振英力促通过方案亦有其道理,因7月1日新架构若能上马,新政府便可即时全力推行新政,而非又要再花数月精力于寻求新一届立会通过新架构,令一些重要的民生政策如房屋等受到延误.

但此只属大原则,并未回应架构是否必须重组.梁振英团队要提出具体的理据,加以解释游说.市民对梁振英政府有高期望,故亦有高要求,更希望新政府上马便立即励治,相较现政府的低效无方,新政府急民所急,就更要尽快具体释除民疑.

当然,梁振英与泛民对峙或许实际上是藉重组方案互施下马威;但即使如此,双方在展示政治实力之时,市民希望从政者不论特首、建制派、泛民都是凭理据角力,而非流于政治比拼、互相诿过、拖拉误事.(A09)