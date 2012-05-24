〔港报社评〕泛民莫拖重组,梁振英须释民疑--经济日报5月24日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
候任特首梁振英撰文斥泛民拉布阻政府架构重组,泛民抨此是向立会施压,令府会有陷入政治泥淖之势.此很可能是双方都谋向对方施下马威,惟市民关切的是府会为民办实事,泛民不应拉布,梁振英亦须为民释除改组疑虑.
梁振英政府还有一个多月便上任,正急于催促立会通过其政府架构重组建议,组成五司十四局,惟泛民已表示会在会议上尽量提问和修订.对此,梁振英撰文质疑议员拉布对市民没有好处,却惹来更大反击.双方高姿态对峙,令市民忧虑审议替补机制时,纯政治拉扯的拉布战将会重演.
议员审议有其理由,梁振英力促通过方案亦有其道理,因7月1日新架构若能上马,新政府便可即时全力推行新政,而非又要再花数月精力于寻求新一届立会通过新架构,令一些重要的民生政策如房屋等受到延误.
但此只属大原则,并未回应架构是否必须重组.梁振英团队要提出具体的理据,加以解释游说.市民对梁振英政府有高期望,故亦有高要求,更希望新政府上马便立即励治,相较现政府的低效无方,新政府急民所急,就更要尽快具体释除民疑.
当然,梁振英与泛民对峙或许实际上是藉重组方案互施下马威;但即使如此,双方在展示政治实力之时,市民希望从政者不论特首、建制派、泛民都是凭理据角力,而非流于政治比拼、互相诿过、拖拉误事.(A09)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。