〔港报社评〕与其七一前为难梁振英不如七一后监察梁班子--明报5月24日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
梁振英的管治团队,在7月1日能否一同宣誓就职,存在变数,主要是立法会多个事务委员会,就他提出的政府架构改组,都要开会讨论.立法会议员有权就政府改组提出问题,尽监督政府之责;不过,我们相信不少市民都期望见到议员的提问都实质有意义,若重现议席出缺法案修订的情,阻碍梁班子于今年7月1日全面开展施政,对期望见到变革新气象的市民,会大为失望,对于香港也没有好处.
立法会工作已经受拉布影响,距离特首和政府换届不到一个半月,若新政府就任时,架构改组未完成,则7月18日之后,本立法会期就完结休会,需待9月立法会换届选举之后从头再来,需时或许超过半年,对于急需变革的香港,这种时间损耗,绝不值得.
梁振英的新政府架构建议,在特首竞选政纲已有罗列,严格而言,他是在兑现竞选承诺.另外梁振英明言重组政府架构,是希望改善过去做得不足之处,希望能够为市民提供更好的服务、提高施政成效,改变社会发展和经济发展停滞不前的现状.梁振英期望透过政府改组,实践理念,展现一番作为,立法会议员有监督特首和政府施政职能,就政府改组,有权有责提问,不过,议员提问的动机单纯或另有盘算,相信公众不难判别出来.
在政府架构改组议题上,若出现拉布情,市民会认为议员在鸡蛋里挑骨头,届时民意会怎样回应,值得思量.选择阻挠政府改组,作为首个为难梁振英的议题,十分不智;何不待梁振英团队完整地在7月1日登场,再根据梁班子的表现来评价其成败功过?(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。