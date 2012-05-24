〔港报社评〕与其七一前为难梁振英不如七一后监察梁班子--明报5月24日

梁振英的管治团队,在7月1日能否一同宣誓就职,存在变数,主要是立法会多个事务委员会,就他提出的政府架构改组,都要开会讨论.立法会议员有权就政府改组提出问题,尽监督政府之责;不过,我们相信不少市民都期望见到议员的提问都实质有意义,若重现议席出缺法案修订的情,阻碍梁班子于今年7月1日全面开展施政,对期望见到变革新气象的市民,会大为失望,对于香港也没有好处.

立法会工作已经受拉布影响,距离特首和政府换届不到一个半月,若新政府就任时,架构改组未完成,则7月18日之后,本立法会期就完结休会,需待9月立法会换届选举之后从头再来,需时或许超过半年,对于急需变革的香港,这种时间损耗,绝不值得.

梁振英的新政府架构建议,在特首竞选政纲已有罗列,严格而言,他是在兑现竞选承诺.另外梁振英明言重组政府架构,是希望改善过去做得不足之处,希望能够为市民提供更好的服务、提高施政成效,改变社会发展和经济发展停滞不前的现状.梁振英期望透过政府改组,实践理念,展现一番作为,立法会议员有监督特首和政府施政职能,就政府改组,有权有责提问,不过,议员提问的动机单纯或另有盘算,相信公众不难判别出来.

在政府架构改组议题上,若出现拉布情,市民会认为议员在鸡蛋里挑骨头,届时民意会怎样回应,值得思量.选择阻挠政府改组,作为首个为难梁振英的议题,十分不智;何不待梁振英团队完整地在7月1日登场,再根据梁班子的表现来评价其成败功过?(A04)