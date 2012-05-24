〔港报社评〕欧罗债券难过关项目债券先出台--信报5月24日

欧盟领袖昨晚召开晚餐会议,就刺激经济、希腊去留以及发行欧罗债券等问题进行磋商,为6月举行的欧罗峰会设定议题.会议举行前夕,国基会总裁拉加德表示,欧罗区有必要采取更多行动,甚至可考虑以“负债共担”来解决难题.事实上,法国新任总统奥朗德在竞选前后,多次重提发行“欧罗债券”,不要过分强调紧缩,作为解决危机手段.但要得到德国同意,机率很微.

原因很简单,发行“欧罗债券”,把欧洲债务“共同化”,势必推高德国的融资成本,此举也意味德国要为欧猪国家的债务负责,以德国人的金钱,去补贴负债国的开支,可以想像,德国国内的反对政治压力,足以断送默克尔的政治生命.

面对反对紧缩、促进经济的浪潮,欧盟理事会前天通过启动“项目债券”计划,同意7月进行试点方案.项目债券目的在于刺激经济复苏,改善欧洲的竞争力.按照这个计划,欧盟在今年度的财政预算中,拨出2亿3,000万欧罗,为6-7个交通、能源等跨国界大型项目进行融资,吸引私人领域的投资,初步估计可得到45亿欧罗的融资杠杆效果.如今“项目债券”的落实,在法理上还要得到欧盟27国逐一批准,但相信德国坚拒“债务共同化”的同时,会对此点头同意.

形势发展到目前地步,欧债危机不仅是财政问题,更多是政治问题.如今若希腊退出欧罗区,重新使用本币,不仅引发国内巨大的通货膨胀、银行挤兑、资金外逃,欧罗区各国也会受到玉石俱焚的冲击.因此,政治妥协已是纾解目前棋盘残局的脱险出路.

欧盟领袖晚餐会议前夕,欧洲理事会同意启动“项目债券”,虽然对于解决欧债危机未必有迅速直接化解效果,但在欧洲经济风雨飘摇下,设法促进欧洲经济复苏,无疑是携手前行的开端,也可为经济增长协议迈出实际第一步.(A02)