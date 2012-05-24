〔港报社评〕欧罗债券难过关项目债券先出台--信报5月24日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
欧盟领袖昨晚召开晚餐会议,就刺激经济、希腊去留以及发行欧罗债券等问题进行磋商,为6月举行的欧罗峰会设定议题.会议举行前夕,国基会总裁拉加德表示,欧罗区有必要采取更多行动,甚至可考虑以“负债共担”来解决难题.事实上,法国新任总统奥朗德在竞选前后,多次重提发行“欧罗债券”,不要过分强调紧缩,作为解决危机手段.但要得到德国同意,机率很微.
原因很简单,发行“欧罗债券”,把欧洲债务“共同化”,势必推高德国的融资成本,此举也意味德国要为欧猪国家的债务负责,以德国人的金钱,去补贴负债国的开支,可以想像,德国国内的反对政治压力,足以断送默克尔的政治生命.
面对反对紧缩、促进经济的浪潮,欧盟理事会前天通过启动“项目债券”计划,同意7月进行试点方案.项目债券目的在于刺激经济复苏,改善欧洲的竞争力.按照这个计划,欧盟在今年度的财政预算中,拨出2亿3,000万欧罗,为6-7个交通、能源等跨国界大型项目进行融资,吸引私人领域的投资,初步估计可得到45亿欧罗的融资杠杆效果.如今“项目债券”的落实,在法理上还要得到欧盟27国逐一批准,但相信德国坚拒“债务共同化”的同时,会对此点头同意.
形势发展到目前地步,欧债危机不仅是财政问题,更多是政治问题.如今若希腊退出欧罗区,重新使用本币,不仅引发国内巨大的通货膨胀、银行挤兑、资金外逃,欧罗区各国也会受到玉石俱焚的冲击.因此,政治妥协已是纾解目前棋盘残局的脱险出路.
欧盟领袖晚餐会议前夕,欧洲理事会同意启动“项目债券”,虽然对于解决欧债危机未必有迅速直接化解效果,但在欧洲经济风雨飘摇下,设法促进欧洲经济复苏,无疑是携手前行的开端,也可为经济增长协议迈出实际第一步.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。