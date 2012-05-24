〔港报社评〕协助“N无人士”应恒常化--文汇报5月24日

关爱基金督导委员会昨日决定,向没有领取综援而居住环境恶劣人士,发放一笔过津贴.为“N无人士”提供援助,纾缓经济压力.但是次津贴为一次性,虽可暂缓这些人士的经济压力,但对其长远改善生活环境帮助终究有限.当局应建立“N无人士”登记册,以方便日后向他们提供全面而又恒常化的援助.关爱基金运作已超过一年,当局亦需对推出的援助项目进行检讨,令基金援助项目更照顾到社会的需求,发挥更大的扶贫成效.

香港作为发达社会,却存在为数不少的“N无人士”,而且一再被社会遗忘,成为香港贫富悬殊的标志,由此引发民众对财富分配不公、政府纾困不力的不满.帮助“N无人士”有助消除社会怨气,促进社会和谐.

既然社会上对帮助“N无人士”早有共识,当局应借是次机会建立“N无人士”的登记名册,全面掌握“N无人士”的资料,以便制订具体而又恒常化的援助措施,日后可为“N无人士”提供住屋、医疗、教育方面的津贴,以长远政策逐步解决“N无人士”的援助问题.

关爱基金的一个重要功效,就是完善社会安全网,为福利政策进行探索性的尝试,如果效果良好,就纳入社会安全网之中,成为政府福利政策的组成部分.关爱基金成立近一年时间,关爱基金委员会应适时检讨所推项目成效,根据有关项目的社会支持度、运作成熟程度,与相关政策部门协商,将一些运作成熟的项目变为恒常化福利政策,亦为关爱基金的有效运作积累宝贵经验,将公共资源帮助基层的效果发挥到最大.(A05)