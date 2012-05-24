〔港报社评〕协助“N无人士”应恒常化--文汇报5月24日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
关爱基金督导委员会昨日决定,向没有领取综援而居住环境恶劣人士,发放一笔过津贴.为“N无人士”提供援助,纾缓经济压力.但是次津贴为一次性,虽可暂缓这些人士的经济压力,但对其长远改善生活环境帮助终究有限.当局应建立“N无人士”登记册,以方便日后向他们提供全面而又恒常化的援助.关爱基金运作已超过一年,当局亦需对推出的援助项目进行检讨,令基金援助项目更照顾到社会的需求,发挥更大的扶贫成效.
香港作为发达社会,却存在为数不少的“N无人士”,而且一再被社会遗忘,成为香港贫富悬殊的标志,由此引发民众对财富分配不公、政府纾困不力的不满.帮助“N无人士”有助消除社会怨气,促进社会和谐.
既然社会上对帮助“N无人士”早有共识,当局应借是次机会建立“N无人士”的登记名册,全面掌握“N无人士”的资料,以便制订具体而又恒常化的援助措施,日后可为“N无人士”提供住屋、医疗、教育方面的津贴,以长远政策逐步解决“N无人士”的援助问题.
关爱基金的一个重要功效,就是完善社会安全网,为福利政策进行探索性的尝试,如果效果良好,就纳入社会安全网之中,成为政府福利政策的组成部分.关爱基金成立近一年时间,关爱基金委员会应适时检讨所推项目成效,根据有关项目的社会支持度、运作成熟程度,与相关政策部门协商,将一些运作成熟的项目变为恒常化福利政策,亦为关爱基金的有效运作积累宝贵经验,将公共资源帮助基层的效果发挥到最大.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。