〔港报社评〕审议新架构勿流意气争--星岛日报5月24日

特区新管治班子能否如期在7月1日完整上场,至今悬而未决.候任行政长官梁振英除了物色人选,还要担心立法会议员能否在7月1日前及时通过建议.候任特首办公室与议员之间为此变得火药味渐浓.

候任特首办认为,新架构可以改善现行架构的分工和配合.梁振英多次重申,改组架构是为有效落实其管治理念和政纲,不希望受到阻挠.新架构涉及超过6,000万港元的每年额外开支,议员认为必须确保物有所值,不是滥开高薪厚职作政治酬庸.部分新局职能亦待澄清,多个部门重新分配权责,要避免设想不周而出现问题.议员细心审议,要求候任特首办解释,不同意见的议员又要表达自己的立场,大家立此存照.

梁振英质疑部分议员是否拉布,议员反唇相稽指梁振英干预立法会事务.如果双方在这层面上的争拗升温到意气用事,大家难找下台阶,不利处理好架构重组之余,还会破坏日后行政与立法机关的互动关系,埋下争拗不绝、议而不决的种子.

候任特首办除了发动民意支持,可以双管齐下,以尊重立法会的态度,晓之以理又动之以情,做好游说解释,寻求合作.议员方面,宜就事论事,履行审议职责时设法提高效率,例如看看部分议题可否合并审议.其实,事务委员会的审议对决议案进度影响有限,举足轻重的关卡在人事编制小组委员会和财务委员会,最后才到大会议决.议员究竟是应问则问,还是无端拖拉阻挠,选民自会看得清楚.(A05)