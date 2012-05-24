〔港报社评〕审议新架构勿流意气争--星岛日报5月24日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
特区新管治班子能否如期在7月1日完整上场,至今悬而未决.候任行政长官梁振英除了物色人选,还要担心立法会议员能否在7月1日前及时通过建议.候任特首办公室与议员之间为此变得火药味渐浓.
候任特首办认为,新架构可以改善现行架构的分工和配合.梁振英多次重申,改组架构是为有效落实其管治理念和政纲,不希望受到阻挠.新架构涉及超过6,000万港元的每年额外开支,议员认为必须确保物有所值,不是滥开高薪厚职作政治酬庸.部分新局职能亦待澄清,多个部门重新分配权责,要避免设想不周而出现问题.议员细心审议,要求候任特首办解释,不同意见的议员又要表达自己的立场,大家立此存照.
梁振英质疑部分议员是否拉布,议员反唇相稽指梁振英干预立法会事务.如果双方在这层面上的争拗升温到意气用事,大家难找下台阶,不利处理好架构重组之余,还会破坏日后行政与立法机关的互动关系,埋下争拗不绝、议而不决的种子.
候任特首办除了发动民意支持,可以双管齐下,以尊重立法会的态度,晓之以理又动之以情,做好游说解释,寻求合作.议员方面,宜就事论事,履行审议职责时设法提高效率,例如看看部分议题可否合并审议.其实,事务委员会的审议对决议案进度影响有限,举足轻重的关卡在人事编制小组委员会和财务委员会,最后才到大会议决.议员究竟是应问则问,还是无端拖拉阻挠,选民自会看得清楚.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。