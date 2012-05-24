〔港报财经评论〕欧洲最后一步棋--信报5月24日

欧洲最后一步棋 /习广思

大市再次回到一个模式,就是观峰会估市,像去年无数次峰会引来的开大细博弈.在德法峰会前夕,港股走势反覆,恒指裂口低开后,持续回落至18,661点,下试上周五低位,午后跌幅收窄,收报18,786点,下跌252点,大市成交额512亿港元,沽空比率大幅上升至14.67%.两个不寻常之处,一是午市跌幅收窄,当时欧洲期指已经预示下跌,何以看淡的投资者收手?二是沽空比率急速抽升,空军部署全面进攻.牛熊阴谋论,恒指牛证重货区在18,600-18,699点、18,500-18,599点,牛证屡败屡战,周一小弹后引出更多牛证博反弹,杀牛动机大增,看淡的投资者在重货区前鸣金收兵,乃因两个货区涉及近1,700张期指,要尽杀需要更多弹药.

近15%的沽空比率是1999年后最高水平,去年9月低曾出现14.11%沽空比率,但当日是期指结算日,昨天这种寻常交易日而出现”大沽空”,无疑是空军想借峰会消息部署造淡.十大轰炸目标清一色重磅指数股及盈富基金(2800.HK),均是舞动恒指的最佳棋子,是否大杀牛今日将有答案.如果杀牛持续,恒指续寻底的话,下试18200点机会不细呢.港股在一段时间内,提款机现象又再出现,相信这两日会有不少人搬出”丁蟹效应”.不过,投资者宜细心观察这两日资产价格变化,最重要的是汇市.美汇指数形成”双顶”,前晚试穿1月初高位,随时有机会突破,但美汇虽急升,对G7货币影响不大,相反巴西雷阿尔、印度卢比急跌,前晚美股回稳,巴西股市急跌,故恒指这一跌并不令人意外,资金从新兴市场撤退未止.各路大军在喘气两三日后,是否在筹备另一次终极一跌?

美汇虽回升,但carrytrade拆仓放慢,因为贵金属跌势缓和下来.债市方面,美债德债孳息变动不大,市场恐惧已降温.最重要的是,意大利、西班牙债息前晚大幅回落,昨晚微涨,有机会是欧央行出手入市买债.欧债危机是否束手无策?回到根本问题,就是欧盟本身的缺陷,盟国同床异梦,讨价还价下时间在流走,所以对冲大鳄认为,长远要彻底收拾危机,需要改变制度,即建立像美国一样的联邦政府及央行.这几乎是一个理想,就算会发生,也是很长远的事情.至于共同发债是否解决欧债危机的方法,这很难说,毕竟美国QE已告诉世界,这是治标不治本之策.更何况,德国在会议上不会这么快低头,未到最后一刻,总理默克尔不会肯,这是政治现实,也是救市阻力.(B03)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

欧罗跌势似假突破 /苏子

受到希腊总理帕帕季莫斯在欧盟峰会召开前夕突然表示正在考虑为退出欧罗区作准备所影响,使技术走势正在好转中的欧罗兑美元在前晚美国收市前重拾新一轮下跌浪,并于昨天欧洲市早段失守早前的1.2640低位及今年1月的1.2622低位,成功创今年新低.不过,创新低后的欧罗兑美元却未能顺势进一步下破1.26关口并考验前年8月的1.2584低位,破位后只是多跌9点子至1.2613便迅即止跌回稳,汇价已经自上述低位略为反弹至1.2650水平,重返近期的1.2640低位之上波动.欧罗兑美元在连串坏消息配合下,却未能在创今年新低后出现更急劲的下跌浪,表现有点不寻常,故担心近两天欧罗兑美元的下跌主要是由止蚀沽盘所驱动,并非由新的沽盘所触发.

因此,若稍后欧罗兑美元一直未能下试至前年8月的1.2584低位,反而更升回1.2720的短线关键阻力位以上波动及收市,那便要提防汇价在昨天欧洲市早段的破位只是属于止蚀沽盘所触发的假突破,随后汇价或继续在1.27-1.30区域内以上落市的形式运行.反之,若能成功跌破1.2584低位,汇价才有望继续往下寻底.日前日本的主权信用评级被评级机构惠誉下调,加上日本公布的4月份贸易逆差较市场预期及3月份高,但日圆汇价未见在上述负面因素刺激下显着下挫,美元兑日圆只略破80心理关口至80.14高位便乏力再升.昨天美元兑日圆更自80心理关口以上回落至79.30低位,几乎完全抹去前天的所有升幅,并且令好转中的技术走势再次变得恶劣,担心汇价稍后若在技术走势进一步转劣的大前提下,将有甚高机会下破上周五的78.97低位及200天SMA支持,从而向下考验由2月1日的76低位升至3月15日的84.17高位的76.4%调整目标.

日圆与欧罗一样,均是在一些理据十足的看淡理由下未能向下急挫.欧罗还好,至少仍能保持偏弱的走势,没有上升.但日圆不跌之余,反而更出现令一众看淡者感到摸不着头脑的强势.近期美元处于强势,美汇指数更于昨天欧洲市早段成功突破今年1月的81.78高位,并一度高见81.91水平,然而美元兑日圆却未见受惠于美元升势,仍升不上去.目前竟然连惠誉下调日本评级此一有力利淡日圆因素,亦未能迫使美元兑日圆顺利返回80心理关口以上波动,因此,投资者宜提高警觉,稍后美元兑日圆若如所料般成功跌至200天SMA支持以下收市,对美元兑日圆而言,将是一个非常利淡的讯号.除非昨晚美元兑日圆能意外地升至80关口以上波动及收市,否则入市策略宜以顺势沽出美元兑日圆,目标看汇价在跌破200天SMA支持后,可以考验上述的77.93的76.4%调整目标及月线保历加通道的75.29底部支持.(B09)