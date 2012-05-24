〔港报财经评论〕港股沽空增,破底机会高--经济日报5月24日

港股沽空增,破底机会高 /林瑞芬

亚太区股市昨普遍下挫,跌定来等欧盟峰会的结论.港股在”退三进一”弱势之下,寻底之危未脱,恒指昨收报18,786,跌252点,大市成交额512.7亿港元.恒指周二辛苦反弹的又抹去,昨低见18,661逼近上周五低位18,622.期指昨低见18,515,逼近上周五低位18,448,若力保还有望营造即市底.相反,若失,看淡的投资者如来神掌顺势一推落,考验17,800-18,000点都无走鸡.观乎市场对欧盟峰会没大冀望,欧股昨普遍先挞2%.加上,港股沽空激增启示,看淡的投资者再来一记如来神掌怕且易如反掌,除非欧盟峰会有意想不到的结论,才可阻看淡的投资者神掌.短线但求跌势回顺,不容多冀望有大反弹空间.

大市昨日沽空比率达14.6%,而期指又进一步偏低于合理值、个别重磅蓝筹股及指标性股份沽空异动.按资料统计,汇丰(0005.HK)昨日沽空额占成交额达50.7%,破了上周四的高位46.58%.中移动(0941.HK)则于周二及周三持续抽高沽空比率,周二是39%,周三是40.8%.盈富基金(2800.HK)之沽空比率更大,昨日为60.7%,破了月内4日高水平47.58%,还记得4日之后,恒指以裂口低开.由此看,港股短线能保上周五底恐怕难度高了.恒指顺势一推将下试17,800-18,000点,中期关键则是自2008年延伸的上升轨了,现支持位约在17,400-17,500点.如失之,港股走势更为差,无眼看.

日本央行会后声明,没有明确指或再加码推量宽,市场对再放水期望降温,此消彼长,美元抽升.加上,希腊前总理帕帕季莫斯发表言论指,希腊正为退出欧元区作准备.但同时警告希腊一旦退出欧元区,将面临经济崩溃、通胀率飙升,社会将陷入新的动荡局面.欧元疲弱、日圆又不争气,美汇指数逞强,上升到20个月来高位.技术上,不宜有效突破82,不然,形态为头肩底预示美汇进一步转强,即是话欧元急剧转弱,欧债问题疑虑加深之讯号也.市场对欧元信心仍偏弱,德国2年期零票息债券都买个满堂红,欧元兑美元昨跌近2011年8月的1.26低位,最低曾见1.26152.有悲观论,欧元沽空仓激增启示,欧元兑美元如失1.260,其后或有机会跌至1.200低位.(012)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新增贷款急降,国指后市看淡 /余少文

大市昨日虽跌,惟午后跌幅收窄,国企9,400点至9,500点区域似有支持,预期国指反弹未结束.不过,中国内地传出四大行5月前20日新增贷款只有340亿元人民币,反映中国内地经济未有起色,后市路仍难行.国企指数昨日跌124点或1.3%,收9,573点,成交额112亿港元,17%主板H股可以逆市上升,昨日跌幅亦抵销周一、二合计的121点升幅,似乎显示后市偏淡.而红筹指数跌45点或1.2%,收3,721点,成交额43亿港元,内房股靠稳令红筹指数收窄跌幅.至于国指期指继续低水,5月和6月期指扣除公平价值后分别实际低水55点和26点,似乎显示后市续有下跌空间.只是见到国指期权昨日成交以及截至周二未平仓合约,6月认沽期权最大成交的行使价为9,400点,而认购期权最大成交的行使价为9,800点和10,200点.至于6月认沽期权最多未平仓合约的行使价在9,600点,而最多未平仓合约认购期权行使价在11,000点和11,400点.

过去已指出大户部署是全方位,加上认购或认沽期权的成交可以是长仓或短仓,单看数字很难判断是看好后市还是看淡后市,上述数字也只能作参考.惟乐观来看,国指或会继续在9,400点整固,又或在9,400点至10,200点区间作窄幅上落,然后等待消息,故见到国指近日跌至9,400点至9,500点区间出现反覆走势.预期国指可以反弹,只是中国内地经济数据令人有惊而没有喜,中国内地媒体昨日便报道工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)、农业银行(1288.HK)和中国银行(3988.HK)等四大行在5月截至20日止,新增贷款合计只有340亿元人民币,而期内存款减少2,700亿元人民币,反映银行惜贷,又或是市场确实是需求下降所致.

其实,中国内地媒体上周已指出5月截至13日的新增贷款只有零增长,存款期内流走2,000亿元人民币.昨日的报道则反映随后7日的新增贷款增加340亿元人民币,存款再减少700亿元人民币.如以四大行首季新增贷款占整体银行新增贷款约49%计算,则5月前20日银行新增贷款只有690亿元人民币,银行经营是非常恶劣,若然没有好转,第二季业绩难令人有憧憬.银行惜贷,是近数月都见到银行在月初和月中都会自行收紧信贷,到月尾才加大投放力度,或是因为存款减少,又或银行希望能以更高的贷款利率借出款项所致.而市场需求减少,则中国内地经济差劲是人所共知,中国未能刺激内需,加上又调控房地产市场和地方政府借贷平台,已令固定资产投资增速降至约20%,反映企业投资意慾下降.(010)