〔港报财经评论〕港股沽空增,破底机会高--经济日报5月24日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
港股沽空增,破底机会高 /林瑞芬
亚太区股市昨普遍下挫,跌定来等欧盟峰会的结论.港股在”退三进一”弱势之下,寻底之危未脱,恒指昨收报18,786,跌252点,大市成交额512.7亿港元.恒指周二辛苦反弹的又抹去,昨低见18,661逼近上周五低位18,622.期指昨低见18,515,逼近上周五低位18,448,若力保还有望营造即市底.相反,若失,看淡的投资者如来神掌顺势一推落,考验17,800-18,000点都无走鸡.观乎市场对欧盟峰会没大冀望,欧股昨普遍先挞2%.加上,港股沽空激增启示,看淡的投资者再来一记如来神掌怕且易如反掌,除非欧盟峰会有意想不到的结论,才可阻看淡的投资者神掌.短线但求跌势回顺,不容多冀望有大反弹空间.
大市昨日沽空比率达14.6%,而期指又进一步偏低于合理值、个别重磅蓝筹股及指标性股份沽空异动.按资料统计,汇丰(0005.HK)昨日沽空额占成交额达50.7%,破了上周四的高位46.58%.中移动(0941.HK)则于周二及周三持续抽高沽空比率,周二是39%,周三是40.8%.盈富基金(2800.HK)之沽空比率更大,昨日为60.7%,破了月内4日高水平47.58%,还记得4日之后,恒指以裂口低开.由此看,港股短线能保上周五底恐怕难度高了.恒指顺势一推将下试17,800-18,000点,中期关键则是自2008年延伸的上升轨了,现支持位约在17,400-17,500点.如失之,港股走势更为差,无眼看.
日本央行会后声明,没有明确指或再加码推量宽,市场对再放水期望降温,此消彼长,美元抽升.加上,希腊前总理帕帕季莫斯发表言论指,希腊正为退出欧元区作准备.但同时警告希腊一旦退出欧元区,将面临经济崩溃、通胀率飙升,社会将陷入新的动荡局面.欧元疲弱、日圆又不争气,美汇指数逞强,上升到20个月来高位.技术上,不宜有效突破82,不然,形态为头肩底预示美汇进一步转强,即是话欧元急剧转弱,欧债问题疑虑加深之讯号也.市场对欧元信心仍偏弱,德国2年期零票息债券都买个满堂红,欧元兑美元昨跌近2011年8月的1.26低位,最低曾见1.26152.有悲观论,欧元沽空仓激增启示,欧元兑美元如失1.260,其后或有机会跌至1.200低位.(012)
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新增贷款急降,国指后市看淡 /余少文
大市昨日虽跌,惟午后跌幅收窄,国企9,400点至9,500点区域似有支持,预期国指反弹未结束.不过,中国内地传出四大行5月前20日新增贷款只有340亿元人民币,反映中国内地经济未有起色,后市路仍难行.国企指数昨日跌124点或1.3%,收9,573点,成交额112亿港元,17%主板H股可以逆市上升,昨日跌幅亦抵销周一、二合计的121点升幅,似乎显示后市偏淡.而红筹指数跌45点或1.2%,收3,721点,成交额43亿港元,内房股靠稳令红筹指数收窄跌幅.至于国指期指继续低水,5月和6月期指扣除公平价值后分别实际低水55点和26点,似乎显示后市续有下跌空间.只是见到国指期权昨日成交以及截至周二未平仓合约,6月认沽期权最大成交的行使价为9,400点,而认购期权最大成交的行使价为9,800点和10,200点.至于6月认沽期权最多未平仓合约的行使价在9,600点,而最多未平仓合约认购期权行使价在11,000点和11,400点.
过去已指出大户部署是全方位,加上认购或认沽期权的成交可以是长仓或短仓,单看数字很难判断是看好后市还是看淡后市,上述数字也只能作参考.惟乐观来看,国指或会继续在9,400点整固,又或在9,400点至10,200点区间作窄幅上落,然后等待消息,故见到国指近日跌至9,400点至9,500点区间出现反覆走势.预期国指可以反弹,只是中国内地经济数据令人有惊而没有喜,中国内地媒体昨日便报道工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)、农业银行(1288.HK)和中国银行(3988.HK)等四大行在5月截至20日止,新增贷款合计只有340亿元人民币,而期内存款减少2,700亿元人民币,反映银行惜贷,又或是市场确实是需求下降所致.
其实,中国内地媒体上周已指出5月截至13日的新增贷款只有零增长,存款期内流走2,000亿元人民币.昨日的报道则反映随后7日的新增贷款增加340亿元人民币,存款再减少700亿元人民币.如以四大行首季新增贷款占整体银行新增贷款约49%计算,则5月前20日银行新增贷款只有690亿元人民币,银行经营是非常恶劣,若然没有好转,第二季业绩难令人有憧憬.银行惜贷,是近数月都见到银行在月初和月中都会自行收紧信贷,到月尾才加大投放力度,或是因为存款减少,又或银行希望能以更高的贷款利率借出款项所致.而市场需求减少,则中国内地经济差劲是人所共知,中国未能刺激内需,加上又调控房地产市场和地方政府借贷平台,已令固定资产投资增速降至约20%,反映企业投资意慾下降.(010)
注:以上的评论仅为摘要, 并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。