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货币新闻 | 2012年 5月 24日 星期四 09:42 BJT

〔香港股市〕开低约0.2%,中资银行股疲软

路透香港5月24日电---香港股市周四开低,中资银行股疲软.随后将公布5月汇丰中国制造业PMI初值,该数据料提供关于中国经济放缓的新线索.

恒生指数.HSI开低0.17%至18,755.09点.恒生国企指数.HSCE开低0.13%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张涛

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