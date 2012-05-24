〔中国房地产〕穆迪指开发商流动性恶化,行业负面展望短期难改观

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月24日电---评级机构穆迪周四发表报告称,中国房地产开发商的流动性状况逐渐恶化,因它们的销售放缓及库存增加,而短期债务上升,加上境内外融资受到限制.
穆迪并表示,维持对中国房地产业的"负面"展望,料短期内该行业难以出现改观.
穆迪指出,于本月中对中国房地产开发商的进行压力测试,结果显示,该机构评级的29家企业中,有11家流动性疲弱,而对上一次即去年12月时仅有四家出现这种情况.
"流动性恶化的具体原因是,在销售放缓及库存增加的情况下,开发商的短期债务上升,而2011年底的现金结余却低于预期."穆迪副董事总经理蔡承业称.
根据此次压力测试,开发商流动性状况恶化,并因此导致目前面临再融资困难的三个原因包括:短期债务上升;可偿还短期债务的现有现金额下降;境内外融资受到限制,包括监管机构对信托融资的限制.
报告指出,评级为B或以下的开发商与评级为Ba或以上的开发商之间的差异最明显.后者中部分具有国企背景.
穆迪评级的29家开发商中,今年到期的短期债务总额达到1,590亿元人民币,较2011年12月压力测试时增加23%.其中境内债务为1,280亿元,境外债务为310亿元.报告亦表示,穆迪最初于去年4月对中国房地产业授予的负面展望目前依然有效,原因是预计未来12个月房地产业的基本面将继续转弱.
上述情况将进一步对开发商的现金流和资产负债表流动性产生压力.同时房地产业的境内外信贷环境仍然紧张,因此穆迪认为短期内该行业不可能出现改观.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。