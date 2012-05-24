〔中国房地产〕穆迪指开发商流动性恶化,行业负面展望短期难改观

路透香港5月24日电---评级机构穆迪周四发表报告称,中国房地产开发商的流动性状况逐渐恶化,因它们的销售放缓及库存增加,而短期债务上升,加上境内外融资受到限制.

穆迪并表示,维持对中国房地产业的"负面"展望,料短期内该行业难以出现改观.

穆迪指出,于本月中对中国房地产开发商的进行压力测试,结果显示,该机构评级的29家企业中,有11家流动性疲弱,而对上一次即去年12月时仅有四家出现这种情况.

"流动性恶化的具体原因是,在销售放缓及库存增加的情况下,开发商的短期债务上升,而2011年底的现金结余却低于预期."穆迪副董事总经理蔡承业称.

根据此次压力测试,开发商流动性状况恶化,并因此导致目前面临再融资困难的三个原因包括:短期债务上升;可偿还短期债务的现有现金额下降;境内外融资受到限制,包括监管机构对信托融资的限制.

报告指出,评级为B或以下的开发商与评级为Ba或以上的开发商之间的差异最明显.后者中部分具有国企背景.

穆迪评级的29家开发商中,今年到期的短期债务总额达到1,590亿元人民币,较2011年12月压力测试时增加23%.其中境内债务为1,280亿元,境外债务为310亿元.报告亦表示,穆迪最初于去年4月对中国房地产业授予的负面展望目前依然有效,原因是预计未来12个月房地产业的基本面将继续转弱.

上述情况将进一步对开发商的现金流和资产负债表流动性产生压力.同时房地产业的境内外信贷环境仍然紧张,因此穆迪认为短期内该行业不可能出现改观.(完)