〔券商观点〕里昂将中海油服投资评级由"落后大市"升至"优于大市"

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月24日电---里昂证券的报告称,将中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)H股投资评级由"落后大市"上调至"优于大市",目标价则下调7.5%至每股11.76港元.
报告称,随着其主要客户中海油(0883.HK)在中国南海海域开展深水钻探,中海油服的盈利前景得到改善.而公司寻求长期外币债券融资以应付业务发展需求,可减轻发行新股筹资的压力;同时中海油在蓬莱有新的油气发现,对中海油服亦有正面作用.
因此,该行上调中海油服的投资评级,但由于国际油价回落,目标价则下调.
中海油服H股早盘尾盘逆市涨0.6%,报10.12港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。