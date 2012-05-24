〔券商观点〕里昂将中海油服投资评级由"落后大市"升至"优于大市"

路透香港5月24日电---里昂证券的报告称,将中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)H股投资评级由"落后大市"上调至"优于大市",目标价则下调7.5%至每股11.76港元.

报告称,随着其主要客户中海油(0883.HK)在中国南海海域开展深水钻探,中海油服的盈利前景得到改善.而公司寻求长期外币债券融资以应付业务发展需求,可减轻发行新股筹资的压力;同时中海油在蓬莱有新的油气发现,对中海油服亦有正面作用.

因此,该行上调中海油服的投资评级,但由于国际油价回落,目标价则下调.

中海油服H股早盘尾盘逆市涨0.6%,报10.12港元.(完)