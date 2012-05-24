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中国汇市 | 2012年 5月 24日 星期四 13:06 BJT

〔中国外汇〕4月代客结售汇及同期远期结售汇签约都出现逆差,为今年首现

路透北京5月24日电---中国外汇管理局周四公布的数据显示今年4月银行代客结售汇为逆差37亿美元,同期的远期结售汇签约也出现18亿美元的净售汇,均为今年以来首次出现顺差.

数据显示,4月银行结汇1,102亿美元,售汇1,139亿美元;同期,银行代客远期结汇签约87亿美元,远期售汇签约105亿美元.

1-4月累计,银行代客累计结售汇顺差279亿美元;同期,银行代客累计远期净结汇108亿美元.(完)

--记者 毕晓雯 ;审校 黄凯

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