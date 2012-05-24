〔中国外汇〕4月代客结售汇及同期远期结售汇签约都出现逆差,为今年首现

中国汇市：人民币早盘小幅震荡走升，预期分化明显成交趋谨慎
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五早盘小幅震荡走升，一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化，最近成交量亦相对减少，考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京5月24日电---中国外汇管理局周四公布的数据显示今年4月银行代客结售汇为逆差37亿美元,同期的远期结售汇签约也出现18亿美元的净售汇,均为今年以来首次出现顺差.
数据显示,4月银行结汇1,102亿美元,售汇1,139亿美元;同期,银行代客远期结汇签约87亿美元,远期售汇签约105亿美元.
1-4月累计,银行代客累计结售汇顺差279亿美元;同期,银行代客累计远期净结汇108亿美元.(完)
--记者 毕晓雯 ;审校 黄凯
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五早盘小幅震荡走升，一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化，最近成交量亦相对减少，考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京2月24日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.23%至93.84；SDR篮子指数微跌至95.83，BIS篮子指数微跌至95.11。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.05%，SDR篮子指数升0.34%，BIS指数跌1.18%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8655 40 欧元 7.2694 -151 日圆 6.0896 -264 港元 0.8848 3.5 英镑
路透北京2月24日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8637元附近，较上日升值约58点。