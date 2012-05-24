〔中国房地产〕穆迪和标普指开发商流动性恶化,考验生存能力(更新版)

(新增标准普尔报告内容)

* 穆迪:内地开发商流动性恶化,再融资困难

* 标普:考验开发商生存能力

* 开发商可能须减价或出售资产

* 房地产业短期情况难改观

路透香港5月24日电---评级机构穆迪和标准普尔周四分别发表报告,指出中国房地产开发商的流动性状况正在恶化,再融资愈发困难,今年将会是考验开发商生存能力的一年.

穆迪表示,内地开发商的销售放缓及库存增加,而短期债务上升,加上境内外融资受到限制,令它们的流动性状况逐渐恶化.穆迪维持对中国房地产业的"负面"展望,料短期内该行业难以出现改观.

穆迪指出,于本月中对中国房地产开发商的进行压力测试,结果显示,该机构评级的29家企业中,有11家流动性疲弱,而对上一次即去年12月时仅有四家出现这种情况.

"流动性恶化的具体原因是,在销售放缓及库存增加的情况下,开发商的短期债务上升,而2011年底的现金结余却低于预期."穆迪副董事总经理蔡承业称.

在穆迪评级的29家开发商中,今年到期的短期债务总额达到1,590亿元人民币,较2011年12月压力测试时增加23%.其中境内债务为1,280亿元,境外债务为310亿元.报告亦表示,穆迪最初于去年4月对中国房地产业授予的负面展望目前依然有效.同时,房地产业的境内外信贷环境仍然紧张,因此穆迪认为短期内该行业不可能出现改观.

另一方面,据标普评级的30家内地开发商当中,截至去年底时,于一年内到期的债务按年增加57%,至1,560亿元人民币,而同时现金却减少12%,至1,760亿元.

标普相信,部份开发商或需积极削价促销或出售资产以应付偿债需要,料今年的减幅平均为10%.

"今年将会是考验逾8万家中国开发商生存能力的一年."标普报告称.

今年首季,大部份被评级的开发商的销售额下滑,包括大型开发商如碧桂园(2007.HK)、龙湖地产(0960.HK)、雅居乐(3383.HK)、恒大地产(3333.HK)等.虽然3、4月份的销售有改善,但标普称,现时未能肯定情况能否持续.

该评级机构认为,今年余下时间开发商的销售前景仍然疲弱.而高库存和市场竞争下,或会导致开发商减价战.

**调控难言放松,限购仍然继续**

根据穆迪最新一次压力测试,开发商流动性状况恶化,并因此导致目前面临再融资困难的三个原因包括:短期债务上升;可偿还短期债务的现有现金额下降;境内外融资受到限制,包括监管机构对信托融资的限制.

报告指出,评级为B或以下的开发商与评级为Ba或以上的开发商之间的差异最明显.后者中部分具有国企背景.

标普亦认为,中国政府不大可能改变对房地产行业的调控政策,因为通胀以及解决低收入家庭住屋需求的保障房计划的进展缓慢备受关注.不过,标普相信,中央或会继续微调政策,但预期限购令在中国大部份城市今年仍会继续.

中国总理温家宝日前针对经济形势指出,要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.楼市方面,应稳定房地产市场调控政策.

此外,标普表示,销售能力欠佳、流动性弱以及有较多信托融资和离岸债务的开发商普遍获得的评级为"B"或以下,这些公司包括沿海绿色家园(1124.HK)、恒盛地产(0845.HK)、绿城中国(3900.HK)、合生创展(0754.HK)、盛高置地(0337.HK)、上置集团(1207.HK)、宝龙地产(1238.HK)上海证大(0755.HK)和仁恒置地(YNLG.SI),但它们已采取行动,通过出售资产及借入新的贷款去偿还债务.

标普表示,在其评级的30家开发商中,于2012年到期的债务占整体未偿还债务比例31%,比例未算高.然而,这些今年内到期的债务,有42%为离岸债券、离岸银行贷款及内地信托贷款.而离岸债务一般对市况较为敏感,而信托贷款亦有可能受到监管机构的干预.

标普表示,内地房地产行业看来不大可能出现2009年的新一轮反弹,即使政府态度有所放松,市场亦只会有温和的复苏.银行和房地产买家愈来愈有选择性,愈需要资金的开发商,它们的销售和再融资能力亦可能是最弱的一批;但对实力较强的大型开发商来说,假如市场气氛好转,它们将会最受惠.市场两极化将愈来愈明显.(完)