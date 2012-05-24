〔香港股市〕恒生指数收跌0.64%,中国数据未能提振市场

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的5月初值数据再度回落,连续第七个月处在荣枯分水岭下方.

该数据对于市场的影响并不明显,有部分是因为在4月中国官方数据指向更为严重的放缓后,香港指标股指已经下跌超过7%.

基础建设相关类股本周延续涨势,此前中国国务院总理温家宝周三表示,北京当局将加大政策调控以支撑经济,这是他四日来第二度就此发表声明.中国中铁(0390.HK)上涨2.4%,成交量可观,德意志银行称该股是其首选.(完)

--编译 丁琦/张明钧;审校 龚芳/沈以文

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