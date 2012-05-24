〔香港股市〕恒生指数收跌0.64%,中国数据未能提振市场

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的5月初值数据再度回落,连续第七个月处在荣枯分水岭下方.
该数据对于市场的影响并不明显,有部分是因为在4月中国官方数据指向更为严重的放缓后,香港指标股指已经下跌超过7%.
基础建设相关类股本周延续涨势,此前中国国务院总理温家宝周三表示,北京当局将加大政策调控以支撑经济,这是他四日来第二度就此发表声明.中国中铁(0390.HK)上涨2.4%,成交量可观,德意志银行称该股是其首选.(完)
--编译 丁琦/张明钧;审校 龚芳/沈以文
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。