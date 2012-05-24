〔香港房地产〕港岛南区寿臣山豪宅地明天截标,料成交价或高至74.4亿港元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月24日电---香港政府将于明天(周五)截标港岛南区寿臣山深水湾径的豪宅土地,市场预期该土地成交价介乎44.6-74.4亿港元.
深水湾径的住宅土地,地盘面积逾11万平方尺,以地积比2.25倍计算,其可建楼面面积为约24.8万平方尺,获财团以35.89亿港元最低价勾出(从土地申请表中申请出售).
中原测量师行对该土地的估值最为进取,为74.4亿港元,即相当于每平方尺楼面地价3万港元.而韦坚信测量师行及美联测量师行的估值则分别为54.78亿港元和44.6亿港元.
中原测量师行估价部执行董事张竞达表示,是次有财团愿意出价勾地,反映市场普遍看好低密度住宅发展,估计是次招标将由大型发展商竞投为主.
该土地位处豪宅地段,虽然不是港岛南区中最为优越,但胜在属于低密度住宅用地,可用作兴建洋房,加上卖地章程中示,发展商可选择保留现址不拆进行翻新,及在地下加添住客会所设施,令发展增添弹性,故此发展商对招标地皮必定具浓厚兴趣. (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。