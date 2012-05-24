〔香港房地产〕港岛南区寿臣山豪宅地明天截标,料成交价或高至74.4亿港元

路透香港5月24日电---香港政府将于明天(周五)截标港岛南区寿臣山深水湾径的豪宅土地,市场预期该土地成交价介乎44.6-74.4亿港元.

深水湾径的住宅土地,地盘面积逾11万平方尺,以地积比2.25倍计算,其可建楼面面积为约24.8万平方尺,获财团以35.89亿港元最低价勾出(从土地申请表中申请出售).

中原测量师行对该土地的估值最为进取,为74.4亿港元,即相当于每平方尺楼面地价3万港元.而韦坚信测量师行及美联测量师行的估值则分别为54.78亿港元和44.6亿港元.

中原测量师行估价部执行董事张竞达表示,是次有财团愿意出价勾地,反映市场普遍看好低密度住宅发展,估计是次招标将由大型发展商竞投为主.

该土地位处豪宅地段,虽然不是港岛南区中最为优越,但胜在属于低密度住宅用地,可用作兴建洋房,加上卖地章程中示,发展商可选择保留现址不拆进行翻新,及在地下加添住客会所设施,令发展增添弹性,故此发展商对招标地皮必定具浓厚兴趣. (完)

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