〔香港个股〕中海油称在渤海海域获新的油层发现,可日产石油608桶

路透香港5月24日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周四称,其在渤海海域成功获得新发现旅大21-2,经测试该发现井目前可日产石油608桶.

中海油的新闻稿并称,旅大21-2构造位于辽东湾南部海域旅大22-27反转构造带上,南部与旅大27-2油田相邻,平均水深20米.钻获该发现的旅大21-2-1D井完钻井深2,831米,共钻遇约170米的油层,这是近年来在渤海碎屑岩探井中获得最厚的油层发现.

"该发现不仅有较好的勘探开发效益,而且进一步证实了旅大22-27反转构造带油气成藏条件优越,具有良好的勘探前景."公司执行副总裁兼勘探部总经理朱伟林称.

上月,中海油公布同于渤海海域的蓬莱9-1含油气构造经评价获证实为一大型油田,且为渤海近年来发现的规模最大的油田,评价井经测试可日产原油约700桶.[ID:nSH0102153]

该股周四收跌0.14%,报14.26港元.(完)

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