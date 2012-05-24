〔香港个股〕中海油称在渤海海域获新的油层发现,可日产石油608桶

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月24日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周四称,其在渤海海域成功获得新发现旅大21-2,经测试该发现井目前可日产石油608桶.
中海油的新闻稿并称,旅大21-2构造位于辽东湾南部海域旅大22-27反转构造带上,南部与旅大27-2油田相邻,平均水深20米.钻获该发现的旅大21-2-1D井完钻井深2,831米,共钻遇约170米的油层,这是近年来在渤海碎屑岩探井中获得最厚的油层发现.
"该发现不仅有较好的勘探开发效益,而且进一步证实了旅大22-27反转构造带油气成藏条件优越,具有良好的勘探前景."公司执行副总裁兼勘探部总经理朱伟林称.
上月,中海油公布同于渤海海域的蓬莱9-1含油气构造经评价获证实为一大型油田,且为渤海近年来发现的规模最大的油田,评价井经测试可日产原油约700桶.[ID:nSH0102153]
该股周四收跌0.14%,报14.26港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。