〔香港个股〕华人置业主席刘銮雄"强烈否认"有关行贿及洗黑钱的指控

路透香港5月25日电---香港地产投资公司--华人置业集团(0127.HK)公告称,公司主席刘銮雄强烈否认澳门当局对其提出触犯行贿及清洗黑钱的指控;刘銮雄将继续留任华置的执行董事、主席兼行政总裁职务.

华置表示,按现时评估,该控诉及其后对刘銮雄的任何刑事聆讯,均不会对公司的营运或财务状况构成任何重大不利影响.董事会认为刘氏留任,符合公司的最佳利益.

此外,华置有意尽快委任集团财务总监林光蔚和陈诗韵任执行董事.陈诗韵现为集团销售及租务部经理兼化妆品部助理销售及市场经理,她亦为刘銮雄之联系人陈凯韵的胞姊.

目前,华置董事会共有六名人士组成,但只有刘銮雄一名执行董事,其余为两名非执行董事和三名独立非执行董事.

华置并表示,董事会议决成立一个特别委员会,由三名独立非执行董事陈国伟、罗丽萍和马时俊组成,以考虑及处理与澳门的控诉有关的一切事项.特别委员会将保持密切关注有关事态发展,及对涉及楼盘项目"御海．南湾"的潜在影响.

至于两名非执行董事刘鸣炜和刘玉慧分别是刘銮雄的儿子和胞妹,他们将就有关控诉而召开的任何董事会会议上,放弃投票.

华置周三晚的公告指出,澳门刑事起诉法庭在预审程序中,正式受理检察官就收购澳门(乙+水)仔伟龙马路接邻澳门国际机场的五幅土地(现时由华置发展名为"御海．南湾"的高档住宅项目),对刘銮雄提出触犯行贿及清洗黑钱罪的控诉.

华置周四暂停买卖,并将于周五早上恢复股份交易.停牌前该股报9.82港元.(完)

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