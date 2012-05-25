《香港报摘》--经济日报5月25日

* 要闻版头条:

--将军澳及沙田九肚两幅官地,齐以市场估值上限批出,其中新地(0016.HK)以10.3亿港元取得将军澳地66C1区用地,每平方尺楼面地价约4,000港元;资本策略(0497.HK)则以5.315亿港元拿下沙田九肚豪宅地,每尺逾1万港元,创区内新高.

* 其他:

--原定最早昨日定价的永达汽车(新上市编号3669),市传拟延长路演至下周一(28日),以争取更多投资者认购.此外,连财险(2328.HK)母公司人保集团,亦要求承销团为其即将上市的新股"包底",即认购路演时未获认购的股份.

--中国燃气(0384.HK)收购战局势因北控集团大手笔增持而逆转,最先入局的南韩股东SK终有所行动.目前持有10.84%的SK E&S昨以市价向SK Gas购入2.25%股份,持股量增至13.09%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]