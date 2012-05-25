《香港报摘》--经济日报5月25日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 要闻版头条:
--将军澳及沙田九肚两幅官地,齐以市场估值上限批出,其中新地(0016.HK)以10.3亿港元取得将军澳地66C1区用地,每平方尺楼面地价约4,000港元;资本策略(0497.HK)则以5.315亿港元拿下沙田九肚豪宅地,每尺逾1万港元,创区内新高.
* 其他:
--原定最早昨日定价的永达汽车(新上市编号3669),市传拟延长路演至下周一(28日),以争取更多投资者认购.此外,连财险(2328.HK)母公司人保集团,亦要求承销团为其即将上市的新股"包底",即认购路演时未获认购的股份.
--中国燃气(0384.HK)收购战局势因北控集团大手笔增持而逆转,最先入局的南韩股东SK终有所行动.目前持有10.84%的SK E&S昨以市价向SK Gas购入2.25%股份,持股量增至13.09%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保