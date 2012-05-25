《香港报摘》--信报5月25日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 要闻版头条:
--雷曼兄弟倒闭将近四周年,据悉耗费1,600多万港元、延宕了四年的立法会研究雷曼迷债小组将于6月6日提交报告,并会"谴责"金管局前总裁任志刚,及对证监会前行政总裁韦奕礼、财政司司长曾俊华及财经事务及库务局局长陈家强表示"遗憾".
* 其他:
--被指曾向澳门前高官欧文龙行贿的华置(0127.HK)主席刘銮雄正式被澳门法院控以触犯行贿及洗黑钱控诉,使至今已套现至少逾12亿港元的澳门重点项目"御海．南湾"或出现危机.有澳门政界人士表示,一旦刘銮雄被定罪,华置可能需要负担所有因项目被政府回收而造成的损失.
--腾讯(0700.HK)主席兼首席执行官马化腾宣布,将投入10亿美元于上周架构重组后刚独立出来的腾讯电商控股公司.分析人士认为,马化腾此次有意对撼马云的淘宝帝国,未来或会把电商业务分拆上市.
--政府消息人士透露,免费电视发牌势在必行,港府正准备在业内进行小型谘询,预料需时最少数周,所以正式发牌会在政府换届之后.
--计划来港上市的内地餐饮名店俏江南集团,近日已将旗下专攻高档消费的兰会所出售.俏江南市场公关部经理赵炜指出,出售兰会所属股东个人行为.但有分析认为,今年俏江南A股上市的计划触礁,在资金紧张下,出售兰会所是无奈之举.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保