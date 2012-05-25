《香港报摘》--信报5月25日

* 要闻版头条:

--雷曼兄弟倒闭将近四周年,据悉耗费1,600多万港元、延宕了四年的立法会研究雷曼迷债小组将于6月6日提交报告,并会"谴责"金管局前总裁任志刚,及对证监会前行政总裁韦奕礼、财政司司长曾俊华及财经事务及库务局局长陈家强表示"遗憾".

* 其他:

--被指曾向澳门前高官欧文龙行贿的华置(0127.HK)主席刘銮雄正式被澳门法院控以触犯行贿及洗黑钱控诉,使至今已套现至少逾12亿港元的澳门重点项目"御海．南湾"或出现危机.有澳门政界人士表示,一旦刘銮雄被定罪,华置可能需要负担所有因项目被政府回收而造成的损失.

--腾讯(0700.HK)主席兼首席执行官马化腾宣布,将投入10亿美元于上周架构重组后刚独立出来的腾讯电商控股公司.分析人士认为,马化腾此次有意对撼马云的淘宝帝国,未来或会把电商业务分拆上市.

--政府消息人士透露,免费电视发牌势在必行,港府正准备在业内进行小型谘询,预料需时最少数周,所以正式发牌会在政府换届之后.

--计划来港上市的内地餐饮名店俏江南集团,近日已将旗下专攻高档消费的兰会所出售.俏江南市场公关部经理赵炜指出,出售兰会所属股东个人行为.但有分析认为,今年俏江南A股上市的计划触礁,在资金紧张下,出售兰会所是无奈之举.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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