《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月25日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港5月25日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.763港元HKD=) 美国股市周四收盘涨跌互现,标普500指数和道指小幅收涨,道琼工业指数.DJI收高33.60点,或0.27%,至12,529.75点;连续第三日上演尾盘走势逆转,但Nasdaq指数走低,之前NetApp (NTAP.O)发布的疲弱营收预期令科技支出前景受到质疑.[ID:nSB1568156] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 183.150 -0.06 25232 14.218 -0.29 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.320 0.00 95751 3.205 -0.79 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 50.990 -3.21 406379 79.167 -1.04 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 34.390 -0.26 190800 17.798 -0.90 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 129.180 -0.86 53959 10.028 -0.51 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 90.710 -0.89 56422 7.042 -0.26 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 40.520 -0.07 510504 62.911 1.23 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 46.550 -0.73 36349 3.614 -0.17 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 14.610 -2.14 244644 11.342 -0.34 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 16.390 -1.21 133455 12.724 -0.75 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 24.600 -0.73 43862 4.774 -1.15 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 20.870 0.00 25980 3.240 -0.91 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 14.550 -1.49 17378 1.130 -50.02 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.000 -3.38 104924 0.311 -1.42 (完) --整理 梁慧仪
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保