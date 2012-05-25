《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月25日

路透香港5月25日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.763港元HKD=) 美国股市周四收盘涨跌互现,标普500指数和道指小幅收涨,道琼工业指数.DJI收高33.60点,或0.27%,至12,529.75点;连续第三日上演尾盘走势逆转,但Nasdaq指数走低,之前NetApp ( NTAP.O )发布的疲弱营收预期令科技支出前景受到质疑.[ID:nSB1568156] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 183.150 -0.06 25232 14.218 -0.29 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.320 0.00 95751 3.205 -0.79 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 50.990 -3.21 406379 79.167 -1.04 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 34.390 -0.26 190800 17.798 -0.90 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 129.180 -0.86 53959 10.028 -0.51 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 90.710 -0.89 56422 7.042 -0.26 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 40.520 -0.07 510504 62.911 1.23 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 46.550 -0.73 36349 3.614 -0.17 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 14.610 -2.14 244644 11.342 -0.34 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 16.390 -1.21 133455 12.724 -0.75 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 24.600 -0.73 43862 4.774 -1.15 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 20.870 0.00 25980 3.240 -0.91 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 14.550 -1.49 17378 1.130 -50.02 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.000 -3.38 104924 0.311 -1.42 (完) --整理 梁慧仪