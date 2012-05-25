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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 08:21 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月25日

路透香港5月25日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.763港元HKD=)

  美国股市周四收盘涨跌互现,标普500指数和道指小幅收涨,道琼工业指数.DJI收高33.60点,或0.27%,至12,529.75点;连续第三日上演尾盘走势逆转,但Nasdaq指数走低,之前NetApp (NTAP.O)发布的疲弱营收预期令科技支出前景受到质疑.[ID:nSB1568156] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  183.150   -0.06      25232            14.218      -0.29
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.320    0.00      95751             3.205      -0.79
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   50.990   -3.21     406379            79.167      -1.04
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   34.390   -0.26     190800            17.798      -0.90
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  129.180   -0.86      53959            10.028      -0.51
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   90.710   -0.89      56422             7.042      -0.26
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   40.520   -0.07     510504            62.911       1.23
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   46.550   -0.73      36349             3.614      -0.17
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   14.610   -2.14     244644            11.342      -0.34
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   16.390   -1.21     133455            12.724      -0.75
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   24.600   -0.73      43862             4.774      -1.15
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   20.870    0.00      25980             3.240      -0.91
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   14.550   -1.49      17378             1.130     -50.02
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.000   -3.38     104924             0.311      -1.42 (完)

  --整理 梁慧仪

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