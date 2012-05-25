《香港报摘》--其他报纸重要消息5月25日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 明报:
--华人置业(0127.HK)主席刘銮雄因牵涉欧文龙贪污案被澳门初级法院起诉行贿及洗黑钱.有澳门立法会议员指根据澳门终审法院案例,若刘銮雄行贿罪成,澳门特首有权收回华置澳门楼花"御海．南湾"所在土地,令逾350名买家受影响.
--本港人民币存款战趋白热化,汇丰银行(0005.HK)周四(24日)再调高人民币定存息率,至最高2.4厘,为5月内第二次.
--希腊问题难解,欧元持续受压.意大利奢侈品商普拉达(Prada)(1913.HK)在强劲亚洲购买力的支撑下,考虑在欧洲市场加价一成,以对冲欧元贬值.
* 星岛日报:
--据了解,香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加已赴英伦,争取伦敦金属交易所(LME)股东支持港交所的竞购方案.
--长实(0001.HK)执行董事赵国雄表示,现时本港住宅空置率低于5%,并未构成泡沫,认为楼市依然健康.他又相信金融管理局不会推激烈措施打压楼市.预计至今年底,本港楼价依然有10%升幅.
* 苹果日报:
--中国燃气(0384.HK)第三大股东韩资SK E&S向同系的SK GAS收购手上一半中燃股份,令前者持股量增至13.09%.SK发言人表示,SK GAS今次出售中燃股权.主要是整体策略变动,希望专注核心业务发展.
--香港交易所(0388.HK)主席周松岗获选为香港总商会新主席,接替胡定旭,常务副主席为彭耀佳,副主席是长实(0001.HK)副主席李泽钜、太古(0019.HK)主席白纪图及九仓(0004.HK)副主席吴天海.
* 东方日报:
--早前已发盈利警告的卡姆丹克(0712.HK)公布首季业绩,由盈转蚀1.59亿元人民币.截至今年3月底止首季,该公司营业额为2.18亿元人民币,按年下跌31.2%.
* 文汇报:
--香港总商会发表经济展望指,由于欧洲消费者和企业的需求收缩,美国复苏缓慢,导致相关双向贸易减少,故预期2012年的经济表现将大不如前,全年实质增长将介乎2%-3%,但下半年可保持温和增长.
* 大公报:
--建业地产(0832.HK)主席胡葆森表示,年初至今,公司表现较年初预计的好,不需要调低年初订下的目标,料5月合同销售逾5亿人民币,6月将推出楼盘,希望上半年可超额完成任务.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保