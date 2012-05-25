《香港报摘》--其他报纸重要消息5月25日

* 明报:

--华人置业(0127.HK)主席刘銮雄因牵涉欧文龙贪污案被澳门初级法院起诉行贿及洗黑钱.有澳门立法会议员指根据澳门终审法院案例,若刘銮雄行贿罪成,澳门特首有权收回华置澳门楼花"御海．南湾"所在土地,令逾350名买家受影响.

--本港人民币存款战趋白热化,汇丰银行(0005.HK)周四(24日)再调高人民币定存息率,至最高2.4厘,为5月内第二次.

--希腊问题难解,欧元持续受压.意大利奢侈品商普拉达(Prada)(1913.HK)在强劲亚洲购买力的支撑下,考虑在欧洲市场加价一成,以对冲欧元贬值.

* 星岛日报:

--据了解,香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加已赴英伦,争取伦敦金属交易所(LME)股东支持港交所的竞购方案.

--长实(0001.HK)执行董事赵国雄表示,现时本港住宅空置率低于5%,并未构成泡沫,认为楼市依然健康.他又相信金融管理局不会推激烈措施打压楼市.预计至今年底,本港楼价依然有10%升幅.

* 苹果日报:

--中国燃气(0384.HK)第三大股东韩资SK E&S向同系的SK GAS收购手上一半中燃股份,令前者持股量增至13.09%.SK发言人表示,SK GAS今次出售中燃股权.主要是整体策略变动,希望专注核心业务发展.

--香港交易所(0388.HK)主席周松岗获选为香港总商会新主席,接替胡定旭,常务副主席为彭耀佳,副主席是长实(0001.HK)副主席李泽钜、太古(0019.HK)主席白纪图及九仓(0004.HK)副主席吴天海.

* 东方日报:

--早前已发盈利警告的卡姆丹克(0712.HK)公布首季业绩,由盈转蚀1.59亿元人民币.截至今年3月底止首季,该公司营业额为2.18亿元人民币,按年下跌31.2%.

* 文汇报:

--香港总商会发表经济展望指,由于欧洲消费者和企业的需求收缩,美国复苏缓慢,导致相关双向贸易减少,故预期2012年的经济表现将大不如前,全年实质增长将介乎2%-3%,但下半年可保持温和增长.

* 大公报:

--建业地产(0832.HK)主席胡葆森表示,年初至今,公司表现较年初预计的好,不需要调低年初订下的目标,料5月合同销售逾5亿人民币,6月将推出楼盘,希望上半年可超额完成任务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 乔艳红

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