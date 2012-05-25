《香港重要政经日程》--5月25日-5月30日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
=====================今日香港主要政经消息==========================
5月25日(周五)
-- 佐丹奴(0709.HK)公布首季业绩.
-- 国美电器(0493.HK)公布首季业绩.
-- I.T.(0999.HK)公布全年业绩.
-- 网龙(0777.HK)公布首季业绩.
--09:00 中兴通讯(0763.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 中煤能源(1898.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 21控股(1003.HK)股东周年大会.
--09:30 阿里巴巴1688.HK股东特别大会.
--09:30 中国神华(1088.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 安徽皖通高速公路(0995.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 好孩子(1086.HK)股东周年大会.
--10:00 安东油田(3337.HK)在中国举行股东周年大会.
--11:00 华人置业(0127.HK)股东周年大会.
--11:00 广州富力地产(2777.HK)在中国举行股东周年大会.
--12:00 城市电讯(1137.HK)股东特别大会.
--12:00 和记黄埔0013.HK股东周年大会.
--12:00 美联集团(1200.HK)股东周年大会.
--14:30 亚洲水泥(0743.HK)股东周年大会.
--14:30 台泥国际(1136.HK)股东周年大会.
--14:45 长江实业(0001.HK)股东周年大会.
--15:00 上海实业控股(0363.HK)股东周年大会.
--15:30 华润创业(0291.HK)股东周年大会.
--16:00 中海油(0883.HK)股东周年大会.
--16:30 I.T.(0999.HK)全年业绩记者会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
5月28日(周一)
-- 利信达(0738.HK)公布全年业绩.
-- 明丰珠宝(0860.HK)公布中期业绩.
-- 康师傅(0322.HK)公布首季业绩.
--09:00 三林环球3938.HK股东特别大会.
--09:00 紫金矿业(2899.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 京客隆(0814.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 建滔化工(0148.HK)股东周年大会.
--10:00 保利协鑫(3800.HK)股东周年大会.
--10:00 深高速(0548.HK)在中国举行股东周年大会.
--11:00 中国长远(0110.HK)股东周年大会.
--11:00 建滔积层板(1888.HK)股东周年大会.
--11:00 中国海淀(0256.HK)股东周年大会.
--11:00 中国镍资源(2889.HK)股东特别大会.
--14:30 克莉丝汀(1210.HK)股东周年大会.
--14:30 西部水泥(2233.HK)股东周年大会.
--15:00 中国建筑国际(3311.HK)股东周年大会.
--15:00 广豪国际(0844.HK)股东周年大会.
5月29日(周二)
-- 亚洲零售业大会(至31日).
-- 新威国际(0058.HK)公布中期业绩.
-- 奥思集团(1161.HK)公布中期业绩.
--09:00 招金矿业(1818.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 魏桥纺织(2698.HK)在中国举行股东周年大会.
--08:00 阳光油砂(2012.HK)股东周年大会.
--09:00 上海电气(2727.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 鞍钢(0347.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 灵宝黄金(3330.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:00 北人印刷(0187.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 Allied Overseas Ltd(0593.HK)股东周年大会.
--10:00 海尔电器(1169.HK)股东周年大会.
--10:00 信义玻璃(0868.HK)股东周年大会.
--10:30 百丽国际(1880.HK)股东周年大会.
--10:03 周生生(0116.HK)股东周年大会.
--11:15 利信达(0738.HK)全年业绩记者会.
--14:00 华讯(0833.HK)股东周年大会.
--14:00 中银香港(2388.HK)股东周年大会.
--15:00 中国自动化(0569.HK)股东周年大会.
--15:30 恒盛地产(0845.HK)股东周年大会.
--15:30 有线宽频(1097.HK)股东周年大会.
5月30日(周三)
-- 耀科国际(0143.HK)公布中期业绩.
-- 华丰集团(0364.HK)公布中期业绩.
-- 星谦化工(0640.HK)公布中期业绩.
-- 世界华文媒体(0685.HK)公布全年业绩.
-- 博富临置业(0225.HK)公布中期业绩.
-- 宝胜国际(3813.HK)公布中期业绩.
-- 山东威高(1066.HK)公布首季业绩.
-- 谢瑞麟珠宝(0417.HK)公布全年业绩.
-- 裕元集团(0551.HK)公布中期业绩.
--09:00 招商银行(3968.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 中国银行(3988.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 中国东方集团(0581.HK)股东特别大会.
--10:00 中信银行(0998.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:30 九龙仓(0004.HK)股东周年大会.
--10:30 新濠国际(0200.HK)股东周年大会.
--10:30 五矿资源(1208.HK)股东周年大会.
--11:00 北京建设(0925.HK)股东特别大会.
--11:00 富豪酒店(0078.HK)股东周年大会.
--11:00 保利香港(0119.HK)股东周年大会.
--11:00 中国电信(0728.HK)股东周年大会.
--11:30 嘉华国际(0173.HK)股东周年大会.
--11:45 百利保(0617.HK)股东周年大会.
--12:30 世纪城市(0355.HK)股东周年大会.
--13:30 中国南车(1766.HK)在中国举行股东周年大会.
--15:00 中国海外发展(0688.HK)股东周年大会.
--16:15 中国海外宏洋(0081.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保