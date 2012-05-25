〔港报社评〕德法貌合神离,欧债最大危机--经济日报5月25日

欧盟峰会令外界失望,欧元兑美元前晚终跌破1.26关口,较年初希债危机时更差.市场对欧元失信心,关键不只希腊去留,还因两大龙头德国、法国不同心,峰会上貌合神离,担心形势恶化时,欧洲陷无人驾驶,令危机急爆.

欧元下挫至近两年新低,问题不只表面盛传的欧元区共同债券落空这原因,还因峰会暴露出德国总理默克尔与法国总统奥朗德不和.默奥不和,有政策更有个人因素.

政策方面,默克尔一直坚持各国紧缩政策,重整财政是欧债脱困的先决条件,奥朗德则认为须先振经济.具体分歧在共同债券上,奥朗德力言此是解决欧债问题的起点,可提振欧洲经济;惟默克尔视之为终点非起点,且此举等同要德国为整个欧元区欠债买单,她若让步等同政治自杀,自然力拒.

个人而言,默克尔是法国前总统萨尔科齐的紧密伙伴,在处理欧债上步调一致,被外界并称“默克齐”;但法国大选期间,默克尔不顾外交礼节介入法国内政,力挺萨尔科齐连任,褒齐贬奥,成为奥朗德心头刺.

过去欧债问题危而未爆,底因是德法齐心作定海神针,大家相信法德之力可撑起欧猪,解救欧盟危机.现在若默奥两人不和,市场忧心的便非迟早要脱离欧元区的希腊债务急爆,而是欧洲再强势无龙头能迅速止住欧猪国骨牌效应倾倒、稳住脆弱将崩溃的银行与金融体系、稳住欧元体系,那欧债危机将陷入无人驾驶的失控.

当然,老欧洲的领袖非二流政客,在现实考量下,默奥两人摆过下马威后,应会设法修补裂痕,试图缓和市场的恐慌情绪;惟两人磨合有多顺畅、协力程度如何,将影响欧洲定海神针的功能,此亦是投资者观察欧债与欧洲安危的至重要之处.(A12)