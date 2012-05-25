〔港报社评〕新土地房策未定不宜妄动--信报5月25日

地政总署昨日批出两块地皮,其中沙田九肚山附近地皮以5亿3,150万元批出,楼面地价每尺约为10,551元,倘若发展成为低密度豪宅,未来售价估计在21,000尺或以上.

金融海啸后,香港楼市不跌反升,且累积升幅惊人,高达60%成,在金管局连番收紧按揭和政府征收特别印花税后,去年6月才见顶回落,但跌幅有限.现时中国经济已经明显放缓,香港首季经济增长亦仅有0.4%,可是今年首季物业投资却逆市而升,整季录得约204亿元投资金额,较去年第四季增加1倍,可见地产市况依然炽热.

最近金管局总裁陈德霖表示看不通香港楼市的未来走势,会密切监察,倘若升势持续,不排除会再推出收紧措施.但地产代理界的施永青马上加以抨击,认为目前私楼供应仍然不足,空置率下跌,香港约60%成业主已完成供楼,故此政府不应以逆周期措施打压楼市.

政府与业界对楼市的看法大异其趣,谁是谁非,还看梁振英上台后真正推出的土地和房地产政策.如果梁振英大量供应土地,又大兴土木,复建居屋和增加公屋的数量,变相恢复”八万五”政策,在欧美债务危机恶化、中港经济显着滑落和土地房屋供应增加下,楼市见顶回落,甚至大幅调整,自是可期.

可是,房协最近在深水推出的一个楼盘,售价仍然高达8,000元以上一尺,为梁振英出谋献策的房地产专业人士又表示政府未来会批准白表人士免补地价买二手居屋,加上梁振英竞选期间更声称会推行低息或免息贷款计划,变相复活董建华当年推行”八万五”政策时实施的首次置业贷款计划,在在利好楼市,因而刺激近期楼价再度标升.

尽管梁振英没有一如董建华明言要达成任何指标,但过去多年不论撰文或公开言论,他对现时的比率皆表示不满,认为自置居所高拥有率有利社会稳定,因此任内房屋供应必会大增.无论如何,未来楼市充满变数,楼价位高势危,一日未在梁振英的首份施政报告清楚看到有关土地和房屋政策,投资者也不宜轻率作出决定.(A02)