〔港报社评〕书商廉价课本乏问津书价高昂学校有角色--明报5月25日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
书价高昂困扰家长,书商唯利是图,教育局应对失措,固然要负起主要责任;学校因循,不肯调适转变,使一些售价较便宜教科书乏人问津,未能起到调节市场作用,也是原因之一.教科书市场力量失效,形成寡头垄断,书价被少数出版商操控的局面,若学校积极主动,与家长沟通达成共识,就有可能改变;若更多学校采用小型书商出版的课本或清水版教科书,一个教科书买家市场会逐渐形成,书价就有望回到较合理水平.
例如用环保纸、黑白印刷等,论外表观感,这些教科书当然比不上豪华版教科书,不过,书价却明显较低.同样是适用课本,学校只要拣选小型书商的课本或清水版教科书,就可以减轻家长负担,不过,现实上,这些教科书只得到极少学校青睐.
书商变相控制了学校和教师之后,除了发展出许多不必要教材、精装印刷等豪华包装以外,最重要是书商与学校、教师这种主从关系,扭曲了市场,形成寡头垄断,新来者难以加入竞争.价格本应是市场的关键因素,小型书商或清水版教科书售价再便宜,却未能吸引更多学校选用,证明价格因素在教科书市场,作用不大.所以,目前的教科书市场,书商若没有学校、教师变相“协助”,卖家市场就不会出现,书商也不致坐大至嚣横霸道,目中无政府.
在教科书售价问题上,只要教育局、学校和教师、家长3方面持份者紧密合作,则唯利是图的书商就会被孤立,只要出现这种状,就有望改变家长和学生被书商鱼肉的情.这个,也是梁振英政府要关注和处理的问题.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保