〔港报社评〕中国经济下滑,须加大刺激措施--文汇报5月25日

5月份汇丰中国PMI为48.7,是两个月以来最低,亦是连续第7个月处于收缩水平.中国经济指标全面回落,反映中国经济形势不容乐观.为扭转经济下滑的趋势,中国需要双管齐下,既采取适度宽松措施加大投资刺激经济,扶持中小企渡过难关,实现经济软陆,亦要把握时机加快结构转型,构建以内需带动的增长模式,实现中国经济的长远稳步发展.

近期中国投资、消费和出口等经济指标全面转差.进入第二季度,经济复苏步伐非但未曾加快,反而在制造业活动持续萎缩的影响下,经济面临更严峻的挑战.未来中央需要以更具体和有力的政策应对经济进一步下滑的风险.刚结束的国务院常务会议,总理温家宝也强调把稳增长放在更加重要的位置.

由于欧美经济疲不能兴,海外市场持续萎缩,增加出口并不容易,稳投资将是当前稳增长、阻止中国经济增速下滑的关键.可以预期,刺激消费和投资政策将开始逐渐出炉,随着经济增速放缓及通胀回落,下半年货币及财政政策均将更趋宽松.

同时,为稳定经济和就业,中国需要为中小企提供出口信贷、出口信用保险等支持,帮助企业解决资金周转困难,增强经济信心.有意见认为,房地产市场对拉动经济发展的作用更显着,是时候为楼市松绑应急.然而,放松楼市调控将令泡沫经济再度膨胀,不利经济长远发展,此时放松楼市调控,将使得之前调控的成果功亏一篑,重陷恶性循环.

中国GDP已位居世界第二,作为一个经济大国,长远而言,经济增长必须依靠内需带动,减少对出口的依赖,才能降低受到外围经济不景冲击的风险.扩大内需是中国经济调结构、转方式的长远之举,在稳定投资保住短期经济增长的同时,中国需要更侧重健全扩大内需的长效机制,加大力度扶持就业、保障性住房、医改、社会保障等重大民生工程,既能保障和改善民生,又能释放出巨大的消费力,转化为推动经济发展的动力,中国经济增长将更稳定、更具可持续性.(A02)