〔港报社评〕的士燃气附加费中听不中用--星岛日报5月25日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
的士加费不足一年又申请加费,而且节外生枝,多了引进燃气附加费的建议,并且得到部分立法会议员支持.最后,政府以业界未达共识为理由暂停审批,消费者乐见加费押后.至于引进燃气附加费制度,除了要消费者承担气价上落风险,连能否公平合理解决业界面对的问题,都大有疑问.
今次的士团体申请加费,半途多了团体提出宁可不加费以换取引入燃气附加费,得到部分议员认同.燃气附加费把本来由司机承担气价上落成本的风险,直接转嫁到乘客身上.要求引入这机制的团体认为,传统加费模式只会令的士牌价飙升和车主加车租,司机并无得益,反而因为乘客减少而影响收入.但是,引进燃气附加费不一定能够改变这现象.
中国多个大城市都是不管乘车里数而划一收费,无论车程耗油多少,附加费一样,等如由短程客津贴长程客.不只乘客负担不公平分配,连司机也一样,多载短途客的司机,耗气较少却能够收费较多,长程车司机收取的附加费,则抵销不了额外耗气开支.
调整附加费的频密程度是另一个问题,如果气价每月调整一次,拍产生司机作弊漏洞;如果每隔半年或一年调整一次,又不能紧贴气价起落.
至于”加价赶客”和车主加租,就算引进燃气附加费,也不能避免这些情况.司机和乘客添烦,车主得益.除非业界和政府能够设计出一套解决上述缺点的制度,燃气附加费恐会是中听不中用的机制.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保