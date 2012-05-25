〔港报社评〕的士燃气附加费中听不中用--星岛日报5月25日

的士加费不足一年又申请加费,而且节外生枝,多了引进燃气附加费的建议,并且得到部分立法会议员支持.最后,政府以业界未达共识为理由暂停审批,消费者乐见加费押后.至于引进燃气附加费制度,除了要消费者承担气价上落风险,连能否公平合理解决业界面对的问题,都大有疑问.

今次的士团体申请加费,半途多了团体提出宁可不加费以换取引入燃气附加费,得到部分议员认同.燃气附加费把本来由司机承担气价上落成本的风险,直接转嫁到乘客身上.要求引入这机制的团体认为,传统加费模式只会令的士牌价飙升和车主加车租,司机并无得益,反而因为乘客减少而影响收入.但是,引进燃气附加费不一定能够改变这现象.

中国多个大城市都是不管乘车里数而划一收费,无论车程耗油多少,附加费一样,等如由短程客津贴长程客.不只乘客负担不公平分配,连司机也一样,多载短途客的司机,耗气较少却能够收费较多,长程车司机收取的附加费,则抵销不了额外耗气开支.

调整附加费的频密程度是另一个问题,如果气价每月调整一次,拍产生司机作弊漏洞;如果每隔半年或一年调整一次,又不能紧贴气价起落.

至于”加价赶客”和车主加租,就算引进燃气附加费,也不能避免这些情况.司机和乘客添烦,车主得益.除非业界和政府能够设计出一套解决上述缺点的制度,燃气附加费恐会是中听不中用的机制.(A06)