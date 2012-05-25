〔港报财经评论〕"三危"汇聚,先救银行--信报5月25日

“三危”汇聚,先救银行 /习广思

港股在欧洲峰会结束前,表现反覆,好淡双方似暂时收手,观望者居多.恒指开市后走势疲弱,再次下试昨天低位,最低曾见18,654点,午后一度倒升,及至收市前半句钟急回,收报18,666点,下跌119点,大市成交额479亿港元,沽空比率回落至9.75%.恒指在超卖情况下反弹乏力,现时市况好淡角力,尤以这两日看淡的投资者的沽空部署可见,多只指数股被舞高弄低,昨天尾市急吐全因汇控(0005.HK)急跌所致.周三港股出现13年新高的沽空比率,昨天沽空比率再急速下跌,难道是看淡的投资者收手?不寻常”大沽空”,配合这个不寻常的市况,应如何作解释?欧盟峰会注定是”白果峰会”,成为空军部署进攻的诱因,前日大量沽盘出现,反映看淡的投资者胆量壮大,追沽多只指数股,及至周三晚美股开市后,本应是叫糊,岂料美股尾段倒升,以致昨天亚洲开市后需要转变策略.

再说,近日市况淡静,连带期指及衍生市场交投都回落,看淡的投资者此际追沽,大抵承接力也有限制.事实上,目前18,500-18,699点之间是牛证重货区,看淡的投资者再攻下去,涉及逾千张期指,需要一个更有力的消息,可惜是股市对”白果峰会”没有反应,欧洲股市甚至乎出现坏消息免疫症,昨晚开市后回升.股市在极度超卖之下,任何一个好消息都能够引发反弹.在这次美元逆流下,美汇表现对市场资金流有重要讯号,周三晚势如破竹升穿1月初高位,但美汇已见超买,较去年欧债危机时更甚,短期触发调整并不出奇.债市上周呐喊,这两日有微妙变化,美债在低位徘徊,市场预期美债息会向1.5厘迈进.奇怪的是,德债孳息下跌,零息都有人买,反映欧猪国资金不断流入德国,同时间意大利、西班牙债息回落,一来股市回稳,至于是否欧央行出手入市买债,要等央行数据确认,但西班牙财长已经开声呼救.值得留意的是,惠誉统计指出,外国投资者在第一季大量抛售意大利、西班牙债券,西意在第一季的发债,多是由自己人买.

港股没甚可取,但博反弹者仍有不少.相对蓝筹股充当大户棋子,多只二三线民企股经过暴跌及洗仓后,短线博反弹的值博率更高呢.高beta航运股、濠赌股在5月才被抛售,不作博反弹考虑.部分资源股如钢铁股、水泥建材股,自2月下跌至今,均见超卖情况,值博率较高只因再跌风险较细.(B01)

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欧罗跌破头肩顶颈线 /苏子

昨天欧洲市早段欧罗兑美元曾突破当时的1.2580/88即市阻力区,惟破位后仅高见1.2596便掉头回落,乏力升回1.26关口以上,随后汇价即遭到大手抛售,再创今年新低.但留意昨天欧洲市早段当欧罗兑美元再创今年新低后的价位表现其实异常波动,见到某些外汇交易平台甚至出现短暂不报价的情况,可见当时破位后的市况是如何波动了.而汇价再创今年新低后,已无可避免触发大规模的止蚀沽盘入市.不过,在这些止蚀沽盘推波助澜下,欧罗兑美元竟然只是多跌13点子至1.2513低位便已止跌回升,并且更在15分钟图上出现一个锤头的利好形态,令汇价有短期见底的迹象.

然而,近日欧罗兑美元曾多次在欧洲市微破近期低位后虽然可以止跌回升,可惜却在美国市或翌日再创新低.因此,昨天欧罗兑美元在欧洲市早段所造的1.2513低位可能未必成为短期重要底部,汇价有可能在昨晚因一直乏力升越昨天欧洲市早段所造的1.2596高位,再次遭到大手抛售而正式跌破1.25心理关口,从而下试前年7月上旬所造的1.2478低位甚至更低水平.留意前晚欧罗兑美元跌破前年8月的1.2584低位并在此低位之下收市后,令市场上的欧罗大看淡的投资者数目正以几何级数急速上升,原因是汇价跌破此低位后,即已初步确认跌破周线图上自前年8月开始组织的大型头肩顶不利形态的颈线支持,而按量度目标,汇价后市将直指向2003年1月的1.0332低位以下水平,甚至下试”一算”心理关口.

故看见有不少小投资者投资者在汇价跌破1.2584低位后,已不约而同采取追沽的策略,以捕捉汇价随后可以有2,000多点子下跌空间的潜在利润.而昨天欧洲市欧罗兑美元多次升至1.2580水平附近时均见阻力重重,未能在即市技术走势显示有可能短期见底的大前提下成功升回1.26关口甚至今年1月的1.2622低位以上波动,使更多看淡欧罗兑美元后市的投资者放胆入市候高位加码建立短仓.(B08)