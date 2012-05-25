〔港报财经评论〕环球经济差,国策望放松--经济日报5月25日

环球经济差,国策望放松 /林瑞芬

港股在周三创出13年来最高沽空比率纪录及期指偏离合理值之后,对昨日港股保底实没冀望,恒指最终以18,666收市,跌120点,期指跌73点至18,513,跌幅比预期少.欧盟峰会结论如市场预期,欧元债券被德国否决.为何否决?单看近零息的德国债券都被市场抢购,其他欧元国债息抽高成本沉重,如现时推出欧元债券,会令德国负担其他高息国的借贷成本.一路跟进这个月欧债问题的发展,由谈论希腊退出欧元区是避忌,到没有避忌,市场已认真探讨,一份一份的详细报告发布,由希债将可能如何了结,到蔓延风险评估,欧盟将会可能有甚么计划应对之下都有.花旗预期,希腊大约在2013年脱”欧”的可能性介乎50%-75%.如果希腊脱”欧”,欧洲央行将把基准利率下调至0.5%,并重新启动长期再融资操作,希望降低冲击.欧盟各国正拟定应急计划,也不是甚么秘密了.在金融市场无风都可起三尺浪,炒家现在有风还不使帆,在开出种种可能发展及结果之后,未来阶段就是会按事态的发展收窄假设情境.6月17日希腊重选之前,市场就像身患情绪病的人,对消息敏感,反覆起落.

对欧债问题,中国所立处境,已迫到所谓”情况已坏,政策加快”.刚出笼的经济数据显示,欧元区5月制造业PMI初值降至45,为35个月以来新低.尤其德国数据较受重视,该国5月制造业PMI由4月的46.2下滑至45,为近三年以来的新低.5月企业景气判断指数亦录得七个月以来首次的下跌,从4月的109.9下降至106.9,启示德国企业最终失去乐观,尤其出口市场需求日益疲弱,最坚强的强人亦感不支.无怪乎德国总理近日都表示认同刺激经济之路,中国总理亦提出稳经济为首任.汇丰所公布,汇丰中国制造业PMI预览5月初值数据回落至48.7,已为连续第七个月处在荣枯分水岭下方,可见外围经济疲弱,中国贸易形势恶化.年底前,希腊脱欧之忧难平息,中国正开始自保.

从好方面看,政策向基建投资及谷内需两路并进,相关股份已闻风而涨,如中联重科(1157.HK)、铁建(1186.HK),中国中铁(0390.HK)等,至于对内房业的调控,将采取”口硬心软”手法.按中国社会科学院昨日发布的2012年《房地产蓝皮书》指出,今年中国内地房地产市场预期维持调整态势,料房价将有所回落,但总体大幅降价可能性很小,主要是由于目前房地产开发成本,特别是土地购置成本很高,大幅减价意味着多数开发项目面临亏损,不愿轻易降价.(011)

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A股好,内险好 /余少文

大市一如预期,继续在9,400-9,500点区间整固,只是仍憧憬A股今年表现,即使保险股今年首四个月的保费收入显着放缓,惟预期保险股最终可因A股上升而扭转去年盈利倒退局面.国企指数昨日午后曾高见9,627点,上升53点,最后1小时则由全日高位回落,最后倒跌32点,收报9,541点,成交额降至108亿港元,有41%主板H股逆市上升.而红筹指数跌31点或0.8%,收3,690点,成交额47亿港元,当中45%成交额来自中国移动(0941.HK),中移动暂守80港元.由于5月期指下周三结算,除非外围出现突发事件,否则国指或继续在现水平整固,惟不排除大户借成交额偏低而舞高弄低大市,故大市到6月公布5月宏观数据前后仍会波动.至于中国何时才会出招,认为要看5月数据是否远差预期,因为市场已预期中国内地经济增长放缓,通胀又非重大问题,而是关注经济和企业盈利的恶化程度,若然恶化程度劲过预期,则中国便会在5月数据公布前后出招,到时便看市场如何演绎中国的招数.

至于昨日逆市上升的股份包括中国人寿(2628.HK)、新华保险(1336.HK)等保险股,或是市场消化他们保费收入下降因素.国寿2月至4月的保费以双位数下跌,4月保费收入只有192亿元人民币.新华4月保费收入只有66亿元人民币,是今年四个月来最少的月份.而中国太保(2601.HK)4月寿险保费下跌13%,跟国寿一样连续三个月同比下跌,只有中国平保(2318.HK)可以逆势上升4%,惟寿保收入只有85亿元人民币,也是四个月中最少的一个月.中国内地整个保险业保费收入显示,今年月度保费收入持续放缓,由1月的10%增长到4月零增长,尤其寿险业更恶劣,寿保收入在1月急升13%后,随后三个月跌幅由6%-9%不等.但财产险业保费收入则继续双位数增长,首四个月增长13%至1,745亿元人民币,似乎保险市场仍维持去年财产险业强而寿险业弱的格局.

其实,中国内地经济增速放缓,以及居民消费意慾下降,都会是保费收入下降原因之一.但中国保监会资料却显示,中国内地保险业在4月新增投资金额800亿元人民币,占保险资产总额由3月的60%升至4月61.6%,银行存款同时减少1,349亿元人民币,似乎反映保险业又再加大投资力度,冀能提升回报.虽然资金没有提及保险业投入于股市的比重,以及A股过去两个半星期由高位反覆回落,但对A股的信心较H股更大,除了是因为A股过去两年已下跌,今年有望转势,加上温总明言要提振股市信心,A股虽回落惟今年仍有10%增长,较国指录得跌幅为佳,反映A股强势于H股.(012)