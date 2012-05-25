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货币新闻 | 2012年 5月 25日 星期五 09:38 BJT

〔香港股市〕恒指开高0.4%,受汇丰控股股价扬升推动

路透香港5月25日电---香港股市周五开高,受汇丰控股(0005.HK)股价攀涨1.2%推动,但恒生指数料将连续第三日下降.

恒生指数.HSI开高0.36%,报18,734.38点.恒生国企指数.HSCE开低0.06%.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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