〔投行观点〕中国开发商料楼市限购令或延至明年,调控政策难放松--巴克莱

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港5月25日电---投行巴克莱周五发表报告称,该行早前访问了多家中国开发商和房地产界人士,大部份认为楼市限购令在今年余下时间仍会继续,甚至或延续至明年底;即使中央有任何的政策放松,也只限于宏观层面上,例如减息而非改变对房地产的政策.
此外,受访的开发商表示,旗下房地产项目今年将平均降价5-10%,但对于一些需求较为疲弱或库存较高的市场,折让幅度或高至20-25%.随着减价情况持续,部份开发商预期他们或要以盈亏平衡点或单位数的毛利率水平,出售于2010年土地市场高峰时购入的项目.
开发商预期今、明年的毛利率将会下跌3-10%,除了因为减价因素外,亦反映他们在2010年高价买入的土地建成的项目陆续投入市场.
在销售量方面,受访开发商普遍预期今年的销售量按年减少5-10%.有部份开发商表示,4-6月的销售量表现或因4月份减价3-5%而得到支持.大部份开发商估计,逾七成的买家需要为物业进行按揭,而买家当中有一半为首次置业人士,40-50%为换楼人士,5%来自投资需求.
报告称,部份开发商相信需要两年时间去消化增加的供应和库存,2014年楼价可能触底回升.大部份开发商预期,2013年会是开发商减债和去库存的一年.
目前,私人开发商对市场构成的风险最大,因为它们的融资渠道收窄,故此要积极减价销售,这将会打击市场气氛.
对于买地意向,低负债的开发商表示今年会买地,主要是补充土地储备而非扩充,但当中大部份表示考虑到现时地价仍然太高,并需要继续调整以反映目前的市况.对于高负债的开发商,他们主要集中出售库存项目,以及减债,因他们大部份已有足够土地,不急于买地.
巴克莱本周邀请了51家开发商及15位房地产业内人士参加该行举办的亚洲房地产论坛,并就房地产的市场前景和开发商的业务部署进行调查.
评级机构穆迪和标准普尔周四分别发表报告,指出中国房地产开发商的流动性状况正在恶化,再融资愈发困难,今年将会是考验开发商生存能力的一年.[ID:nSH0105731](完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
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美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保