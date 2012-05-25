〔投行观点〕中国开发商料楼市限购令或延至明年,调控政策难放松--巴克莱

路透香港5月25日电---投行巴克莱周五发表报告称,该行早前访问了多家中国开发商和房地产界人士,大部份认为楼市限购令在今年余下时间仍会继续,甚至或延续至明年底;即使中央有任何的政策放松,也只限于宏观层面上,例如减息而非改变对房地产的政策.

此外,受访的开发商表示,旗下房地产项目今年将平均降价5-10%,但对于一些需求较为疲弱或库存较高的市场,折让幅度或高至20-25%.随着减价情况持续,部份开发商预期他们或要以盈亏平衡点或单位数的毛利率水平,出售于2010年土地市场高峰时购入的项目.

开发商预期今、明年的毛利率将会下跌3-10%,除了因为减价因素外,亦反映他们在2010年高价买入的土地建成的项目陆续投入市场.

在销售量方面,受访开发商普遍预期今年的销售量按年减少5-10%.有部份开发商表示,4-6月的销售量表现或因4月份减价3-5%而得到支持.大部份开发商估计,逾七成的买家需要为物业进行按揭,而买家当中有一半为首次置业人士,40-50%为换楼人士,5%来自投资需求.

报告称,部份开发商相信需要两年时间去消化增加的供应和库存,2014年楼价可能触底回升.大部份开发商预期,2013年会是开发商减债和去库存的一年.

目前,私人开发商对市场构成的风险最大,因为它们的融资渠道收窄,故此要积极减价销售,这将会打击市场气氛.

对于买地意向,低负债的开发商表示今年会买地,主要是补充土地储备而非扩充,但当中大部份表示考虑到现时地价仍然太高,并需要继续调整以反映目前的市况.对于高负债的开发商,他们主要集中出售库存项目,以及减债,因他们大部份已有足够土地,不急于买地.

巴克莱本周邀请了51家开发商及15位房地产业内人士参加该行举办的亚洲房地产论坛,并就房地产的市场前景和开发商的业务部署进行调查.

评级机构穆迪和标准普尔周四分别发表报告,指出中国房地产开发商的流动性状况正在恶化,再融资愈发困难,今年将会是考验开发商生存能力的一年.[ID:nSH0105731](完)

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