〔香港个股〕阿里巴巴称私有化提议获83.8%股东赞成,跨越门槛

路透香港5月25日电---中国最大的B2B电子商贸网站--阿里巴巴网络有限公司1688.HK周五表示,私有化的提议已获83.8%股东赞成,跨越需四分之三股东同意的门槛.

阿里巴巴今日就母公司收购及私有化提议,于法院会议与特别股东大会进行表决.

母公司阿里巴巴集团今年2月提出,以每股13.5港元的价格,收购余下27.03%其和一致行动人士尚未持有的阿里巴巴股份,并拟在私有化后将阿里巴巴自联交所除牌.[ID:nSH0104859]

根据规定,阿里巴巴须在私有化的法院会议中取得不少于75%的计划股份价值的计划股东人数的大多数,以投票方式批准,并在之后的特别股东会上,获不少于四分之三的股东投票赞成方可获通过.

阿里巴巴股份今早暂停买卖,周四收报13.42港元.(完)

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