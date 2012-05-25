〔香港个股〕韩国SK E&S收购同系公司所持中国燃气股份,持股将升逾13%

路透香港5月25日电---中国燃气(0384.HK)继续获主要股东争相增持股份,一度退下火线的韩国SK E&S重装上阵,向其同系公司收购中国燃气部分股份,持股将升至逾13%.

不过,此举不足以令SK E&S重夺第二大股东的地位.目前,中国燃气两大股东英国富地石油FOOI.L和北京控股(0392.HK)母公司北控集团的持股分别为17.32%及14.938%.

受股东增持消息提振,中国燃气今早逆市上涨,香港时间10:52,该股升1.05%,报3.85港元.大市恒生指数.HSI则跌0.36%.

SK E&S在一份声明中称,将向同系的SK Gas收购合共9,846万股之中国燃气股份,交易预算于5月29日完成.若以周四收盘价3.81港元计算,该批股份价值约3.75亿港元;SK E&S在中国燃气的持股将由10.84%升至13.09%.

根据香港证监会的资料,SK Gas与SK E&S是非联系人士,而SK Gas持有中国燃气1.97亿股股份,持股比例为4.49%.

SK E&S为韩国最大的城市燃气公司和民营发电公司,SK E&S并称,"长期以来,SK E&S持开放的态度,致力于中国的燃气事业的发展和成长,将一如既往地与所有战略合作伙伴进行紧密的沟通和合作."

自去年12月中国石化(0386.HK)与新奥能源(2688.HK)向中国燃气提出每股3.5港元的收购以来,SK E&S以及富地石油密密在市场上吸纳中国燃气的股份.不过SK E&S的增持行动至今年2月底停止,而北控集团则于本月开始加入战团.(完)