〔香港个股〕韩国SK E&S收购同系公司所持中国燃气股份,持股将升逾13%

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港5月25日电---中国燃气(0384.HK)继续获主要股东争相增持股份,一度退下火线的韩国SK E&S重装上阵,向其同系公司收购中国燃气部分股份,持股将升至逾13%.
不过,此举不足以令SK E&S重夺第二大股东的地位.目前,中国燃气两大股东英国富地石油FOOI.L和北京控股(0392.HK)母公司北控集团的持股分别为17.32%及14.938%.
受股东增持消息提振,中国燃气今早逆市上涨,香港时间10:52,该股升1.05%,报3.85港元.大市恒生指数.HSI则跌0.36%.
SK E&S在一份声明中称,将向同系的SK Gas收购合共9,846万股之中国燃气股份,交易预算于5月29日完成.若以周四收盘价3.81港元计算,该批股份价值约3.75亿港元;SK E&S在中国燃气的持股将由10.84%升至13.09%.
根据香港证监会的资料,SK Gas与SK E&S是非联系人士,而SK Gas持有中国燃气1.97亿股股份,持股比例为4.49%.
SK E&S为韩国最大的城市燃气公司和民营发电公司,SK E&S并称,"长期以来,SK E&S持开放的态度,致力于中国的燃气事业的发展和成长,将一如既往地与所有战略合作伙伴进行紧密的沟通和合作."
自去年12月中国石化(0386.HK)与新奥能源(2688.HK)向中国燃气提出每股3.5港元的收购以来,SK E&S以及富地石油密密在市场上吸纳中国燃气的股份.不过SK E&S的增持行动至今年2月底停止,而北控集团则于本月开始加入战团.(完)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保