《离岸人民币综述》点心贷款市场已启航,离岸基准利率仍待成熟

记者 陈敏

路透香港5月25日电---趁着政策东风和市场热情,离岸人民币贷款市场正扬帆起航.不过,正在形成中的离岸人民币基准利率仍不太受借贷人欢迎.

香港金管局最新数据显示,截至今年3月底,香港人民币贷款余额录得420亿元,较去年底大涨近四成.尽管如此,很多公司仍倾向于使用固定利率或者在岸利率以锁定成本,避免暴露在浮动利率环境中.

曾在两年前发行首只点心债的合和公路基建(0737.HK)最近和中银香港签订了一笔10亿元人民币贷款.公司没有透露具体利率水平,但一位接近该交易的人士告诉路透,该笔贷款采用的是固定利率.

在另一笔离岸市场上至今最大的点心贷款中,中国重汽(香港)有限公司获得18亿元人民币两年期离岸贷款.据路透基点报导,该贷款利率为中国人民银行六个月利率(目前约为6.1%)的0.755倍,或为固定年利率4.3%,高者适用.

对于公司不愿采用香港市场上的人民币利率曲线,东方汇理银行高级策略师张淑娴指出,客户对利率的选择是从自身需求出发的,如果他们有内地业务,很可能就希望采用在岸的利率基准.

"离岸人民币市场上的交易还需要增加,这样才能让离岸人民币hibor更能反映市场情况."她称.

事实上,市场参与者都在不遗余力地将市场推向纵深.中银香港、汇丰和渣打在今年初开始为人民币同业拆借报价,到今年4月,又有摩根大通、工银亚洲、东亚等五家银行加入报价.

在众多银行的共同参与下,同业拆借市场的流动性有所改善.根据渣打银行的测算,目前该市场的日成交量已经达到40-50亿元人民币,而三个月前则大约在20-30亿元.

此外,政策面更多正面消息在涌现.金管局本周宣布再次放宽对银行人民币未平仓净额的限制,认可机构可在谘询金管局后,以自行设定的内部人民币未平仓净额上限取代现行的20%上限.

鉴于此,离岸市场的流动性有望继续以更快速度提升.而这,将带来更成熟的离岸基准利率以及活跃的人民币借贷市场.

本周图表

香港人民币贷款: link.reuters.com/xaf48s

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 19,379.9 63

2. 渣打 9,193.0 29

3. 中国银行 7,007.3 6

4. 法巴 4,386.3 17

5. 德意志银行 3,448.9 15

**本周市场动态**

--香港与伦敦推动离岸人民币业务发展合作小组周二召开首次会议,将扩大香港与伦敦之间的跨市场银行同业融资活动,并发展更为完善的定价基准及债券指数,提高人民币产品的流动性.[ID:nSH0105625]

--汇丰控股推出欧元、英镑、港币、新加坡元、加拿大元和墨西哥披索等六种与离岸人民币直接兑换的货币对,这将是银行同业平台上首次出现离岸人民币直接交叉盘(兑美元除外).[ID:nSH0105517]

--香港金管局再次放宽对银行人民币未平仓净额的限制,认可机构可在谘询金管局后,以自行设定的内部人民币未平仓净额上限取代现行的20%上限.[ID:nSH0105479]

--渣打银行宣布其人民币欧洲商业票据发行总数已经超过10亿人民币,成为伦敦最大的人民币欧洲商业票据发行商.这是伦敦积极发展人民币离岸中心之延续,增加了市场流动性,亦进一步发挥了伦敦产品的功能和基础的优势.

--中国云南瑞丽次区域跨境人民币金融服务中心启动,该服务中心将促进人民币和缅甸元的兑换,进一步推动人民币国际化进程.(完)

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