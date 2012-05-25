〔香港个股〕华置主席刘銮雄"强烈否认"行贿指控,缺席股东会(更新版)

(新增股东会内容和股价表现)

* 刘銮雄"强烈否认"行贿指控,留任所有职务

* 华置称将尽快委任两名执行董事

* 小股东称对事件"担心不了那么多"

* 股份复牌后最多跌8.7%至逾三年低位

路透香港5月25日电---被澳门当局提出触犯行贿及清洗黑钱指控的华人置业集团(0127.HK)主席刘銮雄,及其儿子刘鸣炜周五均未有现身公司的股东周年大会.此前刘銮雄"强烈否认"澳门的指控,并继续留任公司执行董事、主席兼行政总裁职务.

华置管理层于股东会后随即离去,据现场所见,刘銮雄及两名非执行董事--长子刘鸣炜和胞妹刘玉慧均未有出席.会议由独立非执行董事陈国伟主持,其余出席人士包括两名独立非执行董事罗丽萍和马时俊、华置财务总监林光蔚,以及一名核数师和一名法律顾问.

华置股份周五恢复交易,股价最多曾泻近8.7%,至8.97港元的逾三年盘中低位,早盘收市跌幅收窄至7.33%,报9.1港元,成交额340万港元.

有出席股东会的华置小股东表示,对刘銮雄卷入贪污案会否影响公司"担心不了那么多".

"没有得担心太多,但如有钱赚就卖了它(华置股份)."其中一名股东赵先生表示,他称已买入华置股票多年,以现价计仍有钱赚.

另一名由八十年代起已持有华置股份的小股东梁先生则表示,他会继续持有股份作长线投资,"担心都担心不来."

**华置称控诉不会对公司产生重大不利影响**

华置表示,按现时评估,该控诉及其后对刘銮雄的任何刑事聆讯,均不会对公司的营运或财务状况构成任何重大不利影响.董事会认为刘氏留任,符合公司的最佳利益.

此外,华置有意尽快委任集团财务总监林光蔚和陈诗韵任执行董事.陈诗韵现为集团销售及租务部经理兼化妆品部助理销售及市场经理,她亦为刘銮雄之联系人陈凯韵的胞姊.

目前,华置董事会共有六名人士组成,但只有刘銮雄一名执行董事,其余为两名非执行董事和三名独立非执行董事.

华置并表示,董事会议决成立一个特别委员会,由三名独立非执行董事陈国伟、罗丽萍和马时俊组成,以考虑及处理与澳门的控诉有关的一切事项.特别委员会将保持密切关注有关事态发展,及对涉及楼盘项目"御海.南湾"的潜在影响.

至于刘銮雄的亲属刘鸣炜和刘玉慧,将就有关控诉而召开的任何董事会会议上,放弃投票.

人称"大刘"的刘銮雄,因擅长财技而有"股坛狙击手"之称,旗下上市公司包括华置、至祥置业(0112.HK)及金匡企业(0286.HK).

华置周三晚的公告指出,澳门刑事起诉法庭在预审程序中,正式受理检察官就收购澳门(乙+水)仔伟龙马路接邻澳门国际机场的五幅土地(现时由华置发展名为"御海.南湾"的高档住宅项目),对刘銮雄提出触犯行贿及清洗黑钱罪的控诉.香港明报引述澳门立法会议员指,根据澳门终审法完案例,若刘銮雄行贿罪成,澳门特首有权收回"御海.南湾"所在土地,令已购入楼花的逾350名买家受影响.(完)

浏览华人置业其他新闻,请点选[0127.HK-CMN]