〔香港个股〕和记黄埔预计今年欧洲业务或好于去年--主席

路透香港5月25日电---环球综合企业--香港和记黄埔0013.HK主席李嘉诚周五表示,若没有特别情况发生,集团今年在欧洲的基建、零售、电讯等业务表现,将较去年为佳.

他是在长和系股东大会后向媒体作上述表示的.

"如果没有重大事情发生,公司在欧洲的生意,比去年还要好,不少过去年."李嘉诚在被问及欧洲情况时说.

他进一步表示,如基建一定会多,零售也做得非常出色,已逾万间店,增长速度快,货柜码头做得好;电讯方面,今年应该会好过去年,在经济政治不好时,行业也不会受影响.

李嘉诚同时称,其长子李泽钜未来将接掌长江实业(0001.HK)及和记黄埔,且他会全力支持次子李泽楷投资的其他业务.(完)