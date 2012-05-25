〔香港个股〕和记黄埔预计今年欧洲业务或好于去年--主席

标题新闻：在房屋开工数据公布后，亚特兰大联储料美国首季GDP增长年率为2.4%－GDP Now模型
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路透香港5月25日电---环球综合企业--香港和记黄埔0013.HK主席李嘉诚周五表示,若没有特别情况发生,集团今年在欧洲的基建、零售、电讯等业务表现,将较去年为佳.
他是在长和系股东大会后向媒体作上述表示的.
"如果没有重大事情发生,公司在欧洲的生意,比去年还要好,不少过去年."李嘉诚在被问及欧洲情况时说.
他进一步表示,如基建一定会多,零售也做得非常出色,已逾万间店,增长速度快,货柜码头做得好;电讯方面,今年应该会好过去年,在经济政治不好时,行业也不会受影响.
李嘉诚同时称,其长子李泽钜未来将接掌长江实业(0001.HK)及和记黄埔,且他会全力支持次子李泽楷投资的其他业务.(完)
--采访 梁慧仪; 撰写 李珊珊; 审校 张喜良
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